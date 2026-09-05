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Delhi Weather Today: दिल्लीवालों संभलकर! आज बारिश के साथ चलेगी तेज हवा, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली का मौसम लगातार करवट ले रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार दोपहर को दिल्ली में अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गई है.  बता दें कि कल से ही दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे पानी भरने की वजह से परेशानी हुई.

By: Heena Khan | Published: September 5, 2026 6:44:51 AM IST

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Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली का मौसम लगातार करवट ले रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार दोपहर को दिल्ली में अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गई है.  बता दें कि कल से ही दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे पानी भरने की वजह से परेशानी हुई. हालांकि, टेम्परेचर में गिरावट से गर्मी और उमस से राहत मिली. मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को भी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. टेम्परेचर करीब 6 डिग्री गिरकर 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

बारिश से जलमग्न हुआ दिल्ली 

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के बाद पूरे शहर में काले बादल छाने लगे. वहीं घने बादलों की वजह से शाम 4 बजे तक लगभग अंधेरा हो गया. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में अच्छा-खासा पानी भर गया. दिल्ली का पालम इलाका इस मौसम की घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. वहां शाम 5:30 बजे तक कुल 75.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. सफदरजंग में 32.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. टेम्परेचर की बात करें तो सफदरजंग में मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 1.0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

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आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम 

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को भी बादल और बारिश का यह मौसम जारी रह सकता है. विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मीडियम बारिश हो सकती है. इस दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

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