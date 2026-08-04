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Delhi Weather Today: दिल्लीवालों के लिए राहत या आफत? आज हल्की बारिश, 8 अगस्त तक यलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Today | Aaj Ka Mausam: दिल्ली में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है. 8 अगस्त तक रोज हल्की बारिश का अनुमान है. सोमवार को अगस्त का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ.

By: Preeti Rajput | Published: August 4, 2026 8:03:23 AM IST

आज दिल्ली में होगी बारिश.
आज दिल्ली में होगी बारिश.


Delhi Weather Today | Aaj Ka Mausam: दिल्ली में मानसून की एंट्री हो चुकी है. इसके बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. सोमवार की तेज धूप के बाद आज मंगलवार 4 अगस्त की सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है. सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है. हालांकि, आज पूरे दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. वह 8 अगस्त तक लगातार बारिश की संभावना राजधानी में जताई गई है. इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. साथ ही तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री ऊपर-नीचे हो सकता है. 

राजधानी में आज मौसम का मिजाज 

दिल्ली में आज कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है. पूरे दिन पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, और हवा की स्पीड 4.59 के आसपास रहेगी. हवा 110 डिग्री के आसपास चलेगी और झोंके की स्पीड 5 होगी. मंगलवार को सुबह 05:43 AM बजे सूरज उगेगा, जबकि शाम 07:10 PM बजे सूरज डूबेगा.

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अगले 7 दिन दिल्ली का मौसम 

सात दिन के मौसम के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में मंगलवार को टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 37 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 35 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 36 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.

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मौसम विभाग ने दी जानकारी 

भारत के मौसम विभाग के मुताबिक, दिन भर आज बादल इसी तरह से छाए रहने वाले हैं. हालांकि, शाम के वक्त हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है. रात के समय भी तेज बारिश हो सकती है. राजधानी में 5  से 8 अगस्त तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है.

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Tags: Aaj Ka MausamDelhi temperatureDelhi today temperaturdelhi weatherhome-hero-pos-1Weather in Delhi
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