Delhi Weather Update: आज भी नहीं थमेगा मौसम का खेल, दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश का अलर्ट; IMD ने दी चेतावनी

Delhi Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम आए दिन करवट लेता हुआ नजर आ रहा है. कभी आसमान में धूप निकलती है, तो कभी आंधी और बादलों से पूरा आसमान घिर जाता है. शनिवार को शाम करीब 4 बजे दिल्ली सहित एनसीआर के अन्य शहरों में घने बादल छा गए. साथ ही बारिश होने के कारण दिल्ली के अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है. IMD ने रविवार को भी इसी तरह के मौसम की आशंका जताई है. इसके बाद तापमान में फिर से वृद्धि होने लगेगी.

दिल्ली में गिरा अधिकतम तापमान

बता दें कि, शुकारवार को राजधानी में पिछले 21 दिन के मुताबिक सबसे न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस था. वहीं शनिवार को यह तापमान और गिरकर केवल 24.6 डिग्री सेल्सियस रह गया. वहीं आज भी सुबह से मौसम ठंडा नजर आ रहा है. जिसके कारण दिल्लीवालों को गर्मी से राहत मिली है.

शनिवार को अचानक बदला मौसम

आसमान में शनिवार को शाम 4 बजे अचानक से पूरे आसमान में बादल छा गए. साथ ही 33 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली. पालम में आंधी इतनी अधिक थी कि उसका असर विमानों की उड़ानों पर भी हुआ. बादल छाने के कारण सड़कों पर वाहनों की लाइट जलाने पड़ी. आज भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद जताई गई है.

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज पूरी दिल्ली में मौसम सुहावना रहने वाला है. कई दिनों बाद लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी. ऐसा पहली बार है कि गर्मी के महीने में मौसम ने इस तरह से करवट ली है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को हल्की बारिश और भी अधिक राहत का काम कर सकती है. वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की पूरी संभावना जताई गई है. राजधानी में शुक्रवार और शनिवार को पिछले 21 दिनों में सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया है.

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