Delhi Weather Today : दिल्ली में अचानक बदला मौसम, घने काले बादलों ने ढका शहर, तेज बारिश शुरू..!
Delhi Weather Today 30th September 2025 : पिछले दिनों से दिल्ली में काफी गर्मी थी, जिसके चलते लोग दिल से बारिश और ठंड का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार मौसम ने करवट ले ही लिया और आज शहर में बारिश हुई.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 30, 2025 11:54:41 AM IST

Delhi Weather Today 30th September 2025 : मंगलवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत की सांस मिली, जब आसमान में बादल छाए और कुछ इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित कई हिस्सों में सुबह-सुबह हल्की से मध्यम बारिश देखी गई. पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोग बेहाल थे, ऐसे में इस बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही अनुमान जताया था कि मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 35°C से गिरकर 32°C तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहने की संभावना है. हवा में नमी का लेवल 7% से 76% के बीच बना हुआ है, जिससे बारिश के साथ-साथ ठंडी हवा भी महसूस की जा रही है.

 मानसून की विदाई 

सितंबर का ये महीना आमतौर पर मानसून की विदाई का समय होता है, लेकिन इस साल विदाई के साथ कुछ राहत भी लेकर आया है. दिल्ली ने रविवार को 38.1°C तापमान दर्ज किया, जो पिछले दो सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन था. सोमवार को भी 37.5°C तापमान दर्ज किया गया. इतना ही नहीं, सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा यानी 28.2°C रहा, जिससे रातें भी गर्म बनी रहीं.

 दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मिली राहत

बारिश की फुहारों ने जहां मौसम को ठंडा किया, वहीं लोगों को भी उमस और तेज गर्मी से राहत दी. सुबह-सुबह बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें गीली हो गईं, लेकिन लोगों के चेहरे पर सुकून नजर आया. 

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. हालांकि, मानसून धीरे-धीरे वापसी की ओर है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह विदा नहीं होता, तब तक इस तरह की छिटपुट बारिश लोगों को राहत देती रहेगी.

 

