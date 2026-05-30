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Delhi Weather: दिल्ली बनेगा शिमला! होगी ऐसी जोरदार बारिश, मौसम हो जाएगा कूल-कूल; IMD अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में हुई बारिश ने राजधानी का मौसम पूरी तरह बदल दिया. जहां लोगों को तपती धूप से राहत नहीं मिल रही थी वहाँ अब उन्हें राहत मिल गई है. जहां एक तरफ दिल्ली के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है तो वहीँ दिल्ली में प्रदूषण से भी राहत मिली है.

By: Heena Khan | Published: May 30, 2026 7:25:31 AM IST

यूपी में बारिश का कहर
यूपी में बारिश का कहर


Delhi Weather: दिल्ली में हुई बारिश ने राजधानी का मौसम पूरी तरह बदल दिया. जहां लोगों को तपती धूप से राहत नहीं मिल रही थी वहाँ अब उन्हें राहत मिल गई है. जहां एक तरफ दिल्ली के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है तो वहीँ दिल्ली में प्रदूषण से भी राहत मिली है. इसी बीच प्रदूषण और झुलसती गर्मी कके बीच एक बार और दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GRAP शेड्यूल के Stage-I के तहत आने वाले सभी उपायों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है.

GRAP I हटा 

जानकारी के मुताबिक GRAP पर बनी CAQM उप-समिति ने 19 मई के अपने आदेश के ज़रिए GRAP उपायों के Stage-I को लागू किया था. साथ ही बता दें कि उप-समिति ने शुक्रवार, 29 मई को इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की. इस बैठक के दौरान IMD और IITM द्वारा दिए गए मौसम के पूर्वानुमानों पर भी चर्चा की गई. उप-समिति ने बताया कि हवा चलने और हल्की बारिश की वजह से दिल्ली का AQI बेहतर हुआ है. शुक्रवार, 29 मई को शाम 4:00 बजे इसे 123 दर्ज किया गया. उप-समिति की बैठक के बाद यह कहा गया कि हवा की गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जाएगी. 

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कब होगी दिल्ली में बारिश 

वहीँ भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 30 मई यानी आज भी मौसम सुहाना बना रहेगा. जी हाँ! IMD ने एक बार फिर यानी 30 मई के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. इस दिन, इस क्षेत्र में गरज-चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की पूरी-पूरी संभावना है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. 31 मई को भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. तापमान अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है. 1 जून को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने की उम्मीद है, और अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री तक पहुँच सकता है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi raindelhi weathertoday weather
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