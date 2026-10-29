Delhi Weather: दिल्ली की हवा में घुला इश्क! करवा चौथ के दिन हल्की बूंदाबांदी; कैसा रहेगा शाम तक का मौसम ?

Delhi Weather: दिल्ली-NCR का मौसम काफी तेजी से बदला, वहीं बता दें कि राजधानी में भी साइक्लोन अर्नब का असर दिख रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ इंडिया में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ अर्नब के इंटरेक्शन की वजह से मौसम में अच्छा-खासा बदलाव देखने को मिला है. बता दें कि गुरुवार (29 अक्टूबर) सुबह यहां गरज और बूंदाबांदी के साथ बिजली कड़कने से मौसम बदल गया है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज सुबह और दोपहर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है. इससे शहर में टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है, वहीं आज बदलते मौसम की वजह से ठंड का भी आगाज होने की उम्मीद है.

कैसा रहेगा आज का मौसम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम में इस बदलाव से एयर क्वालिटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदूषण भी कम होने की उम्मीद है. बुधवार (28 अक्टूबर) को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 229 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘खराब’ कैटेगरी में आता है. वहीं, बुधवार को दिल्ली में एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 15.7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर के आयानगर में सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 14.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. आज मौसम का हाल बदलेगा

दिल्ली से सटे इलाकों का मौसम

नोएडा का मौसम

गुरुवार को नोएडा में मौसम बदलने की उम्मीद है, सुबह धुंधली धूप के बाद दिन में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और गरज के साथ बारिश होगी.

गुड़गांव का मौसम

गुरुवार को गुड़गांव में मौसम बदलने की उम्मीद है, सुबह थोड़ी धूप खिली रहेगी, उसके बाद बादल छाए रहेंगे और दोपहर में गरज के साथ बारिश की संभावना है. तापमान 18°C ​​और 27°C के बीच रहने का अनुमान है.

गाजियाबाद का मौसम

गुरुवार को गाजियाबाद में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही दोपहर में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी.

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