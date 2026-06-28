Delhi Weather: दिल्ली में पड़ रही जबरदस्त गर्मी, 51 डिग्री महसूस हो रहा तापमान; जानें- कब मिलेगी राहत?

Delhi Weather: दिल्ली में मानसून की देरी की वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है. सुबह-सुबह ही सूरज का तापमान लोगों का जीना मुहाल कर रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने वीकेंड पर बारिश और आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की थी. लेकिन वो गलत साबित हुई. दिल्ली में इस गर्मी का सबसे उमस भरा दिन दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में हीट इंडेक्स या असली एहसास वाला तापमान 51.3 डिग्री सेल्सियस (°C) और अधिकतम वेट-बल्ब तापमान 29.77°C दर्ज किया गया.

विशेषज्ञों ने बताया कि उस दिन नमी का स्तर 35% से 63% के बीच था और इसके आगे भी ज्यादा बने रहने की संभावना है, जिससे उमस भरे दिन जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि मौसम की गतिविधियों के मेल के कारण शहर में नमी का स्तर ज्यादा था.

दिल्ली में अधिकतम तापमान कितना रहा?

स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा कि अभी अरब सागर से दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में नमी ला रही हैं, जिससे नमी का स्तर बढ़ रहा है. ज्यादा तापमान के साथ-साथ नमी बढ़ने की वजह से ‘महसूस होने वाला’ तापमान ज्यादा है. मानसून भी अभी पास नहीं है. अगर होता तो हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही होतीं, जो अभी नहीं हो रहा है. इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक ‘महसूस होने वाला’ तापमान ज्यादा रहने की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.3°C (सामान्य से 4.1°C ज्यादा) और न्यूनतम तापमान 30.8°C (सामान्य से 2.9°C ज्यादा) दर्ज किया गया.

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क्या होता है हीट इंडेक्स?

हीट इंडेक्स बताया है कि हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) के मेल से मानव शरीर को तापमान कैसा महसूस होता है. अगर कल के हीट इंडेक्स की बात करें तो ये पूरे दिन ज्यादा बना रहा. यह सुबह 11:30 बजे 46.2°C और शाम 5:30 बजे 47.8°C था. नमी जितनी ज्यादा होती है, हीट इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होता है. विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि दोपहर 2:30 बजे 29.77°C और शाम 5:30 बजे 28.09°C का वेट-बल्ब तापमान काफी ज्यादा था.

32°C या उससे ज्यादा वेट-बल्ब तापमान होने पर फिट और मौसम के अनुकूल ढल चुके लोगों के लिए भी लंबे समय तक बाहर काम करना मुश्किल हो जाता है. 35°C के तापमान पर, जो इस पैमाने पर सबसे ज्यादा रीडिंग है, इंसानी शरीर तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है और इंसान बेहोश होकर गिर सकता है.

सोमवार को कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुमान के मुताबिक, सोमवार तक अधिकतम तापमान 39°C से 41°C के बीच रहने की संभावना है, जिसके बाद इसके धीरे-धीरे घटकर 33°C से 35°C के बीच आने की उम्मीद है. अनुमान के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार तक बारिश होने की संभावना है, साथ ही आंधी-तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके लिए मंगलवार और बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है. न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह की गिरावट आने की उम्मीद है, जो शुक्रवार तक 21°C से 23°C तक पहुंच जाएगा.

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कब आएगा मानसून?

स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा कि तापमान में होने वाली यह गिरावट मौसम में होने वाले बदलावों की वजह से है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ दिनों तक उमस बनी रहने की संभावना है, लेकिन 2 या 3 जुलाई तक कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान कम होना चाहिए. इसके अलावा, 4 जुलाई के बाद मानसून आने की उम्मीद है.