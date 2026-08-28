Delhi Weather: राखी का त्योहार, बादलों की बौछार! दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम, जानिए IMD का अपडेट

Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव की स्थति बनी हुई थी नॉएडा से लेकर गाजियाबाद तक लगातार बारिश दर्ज की जा रही थी. वहीं कल यानी 27 अगस्त को भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है. वहीं आज रक्षा बंधन के पावन पर्व पर मौसम कैसा रहेगा ये जानना बेहद जरूरी है. चलिए जान लेते हैं मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए क्या अनुमान लगाया है.

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. दोपहर और शाम के समय भी हल्की बारिश की संभावना है. तापमान 25°C से 36°C के बीच रहने का अनुमान है. यह अनुमान राजधानी में लगातार एक हफ़्ते तक हुई बारिश के बाद आया है, जिसके कारण इस हफ़्ते की शुरुआत में जलभराव और ट्रैफ़िक में रुकावट जैसी समस्याएँ हुई थीं. IMD के अनुसार बारिश जारी रहेगी, लेकिन शुक्रवार के लिए शहर में भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है.

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कब तक होगी दिल्ली में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगस्त के आखिरी दिनों से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक बहुत तेज़ या लगातार भारी बारिश होने की संभावना कम है. हालांकि, सितंबर की शुरुआत में मौसम में थोड़ी नमी और बादलों के कारण हल्की बारिश या कुछ समय के लिए बौछारें पड़ सकती हैं. यानी कुल मिलाकर मौसम बहुत ज्यादा बरसाती रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है.

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