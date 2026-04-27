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Delhi Weather: गर्म हवाओं से बेहाल राजधानी, शाम को राहत की उम्मीद; जानें कैसा रहेगा मौसम?

Today Delhi Weather: राजधानी में सुबह तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है. गर्मी का कहर ऐसा बरस रहा है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. लोग पसीने से तर-बदतर नजर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: April 27, 2026 10:05:31 AM IST

उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है.
उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है.


Today Delhi Weather: उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा  में तापमान 40 के पार पहुंच गया है. आने वाले दिनों में यह तापमान 45 तक पहुंच सकता है. वहीं दक्षिण भारत में गर्मी के साथ उमस भी लोगों को परेशान कर रही है. हालांकि, केरल और कर्नाटक में हल्की बारिश के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. लेकिन राजधानी की बात करें, तो दिल्ली को लू और तेज धूप से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. दिल्लीवालों को अभी गर्मी का प्रकोप झेलना होगा. 

गर्मी के प्रकोप से परेशान दिल्लीवाले 

सुबह की तेज धूप और गर्म हवा ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को परेशान कर रही है. ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. दोपहर के समय सड़कों पर भीड़ पहले से कम नजर आ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिन में बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन तापमान में कोई खास कमी नहीं होगी. हालांकि, आज शाम से मौसम में थोड़ा बदलाव की संभावना जताई गई है, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी चल सकती है. 

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कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में दिल्ली के मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आने वाले हैं. अभी फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी. कई इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है. आज सोमवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके साथ ही हीटवेव भी लोगों को परेशान कर सकती है. हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने वाली है.  हालांकि, शाम को हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है. 

Tags: Aaj Ka MausamDelhi heatwaveDelhi weather todayhome-hero-pos-1
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