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Delhi Weather Today: सावधान! इन राज्यों में भारी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड का खतरा, लेकिन क्या दिल्ली है सुरक्षित?

Delhi Weather Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार और सोमवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. यह अनुमान शनिवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश के बाद लगाया गया है, जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी

By: Heena Khan | Published: July 26, 2026 7:21:56 AM IST

दिल्ली में आज और कल बारिश की संभावना
दिल्ली में आज और कल बारिश की संभावना


Delhi Weather Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार और सोमवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. यह अनुमान शनिवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश के बाद लगाया गया है, जब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. IMD ने रविवार को देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश का अनुमान भी लगाया है. महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. गुजरात, छत्तीसगढ़ और कोंकण-गोवा क्षेत्र में भी तेज़ बारिश हो सकती है.

इन राज्यों में हुई सबसे ज्यादा बारिश 

यह अनुमान गुजरात के पाटन जिले में बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज किए जाने के बाद आया है, जहाँ संतालपुर में 24 घंटों में 390 मिमी बारिश हुई. राधनपुर और देवदार से भी ऐसी ही भारी बारिश की खबर मिली है. सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है.

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बारिश की वजह क्या है?

IMD के अनुसार, व्यापक बारिश की वजहें ये हैं: दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तट के ऊपर कम दबाव का एक और सिस्टम, मध्य भारत में फैला सक्रिय मॉनसून ट्रफ, और देश के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ).

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इन 4 राज्यों में आएगी आफत ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के साथ-साथ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी भी दी है, क्योंकि पहले से ही पानी से भरे इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi newsdelhi weathertoday weather
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