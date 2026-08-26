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Delhi Weather: हफ्तेभर भीगती रहेगी दिल्ली? पूरे हफ्ते बूंदाबांदी के आसार; जानें आज के मौसम का ताजा अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. हालांकि खराब मौसम के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 7:36:45 AM IST

Delhi Weather
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Delhi Weather: दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. हालांकि खराब मौसम के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. लोगों को बीच-बीच में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे रोज़मर्रा के कामों में कोई खास रुकावट नहीं आएगी. बुधवार, 26 अगस्त के लिए IMD ने ‘आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी’ का अनुमान लगाया है. आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम 

IMD की रिपोर्ट के अनुसार, सफदरजंग और पालम जैसे इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है, और आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश जारी रहने का अनुमान है. मॉनसून के सक्रिय होने के बावजूद, IMD का कहना है कि खराब मौसम से कोई तत्काल खतरा नहीं है. मौसम के पूर्वानुमान से पता चलता है कि दिल्ली के कई इलाकों में पूरे हफ़्ते हल्की बारिश हो सकती है. IMD ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि भले ही बारिश से तापमान में गिरावट आए, लेकिन इससे लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है. इस इलाके में सक्रिय मॉनसून ट्रफ (monsoon trough) के इसी तरह बने रहने की उम्मीद है, जिससे शहर के लोगों के लिए मौसम सुहावना रहेगा.

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हफ्तेभर होगी हल्की बारिश 

हालांकि बारिश से थोड़ी-बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन IMD ने पुष्टि की है कि खराब मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसका मतलब है कि रोज़मर्रा के काम, जैसे आना-जाना और बाहर होने वाले कार्यक्रम, योजना के अनुसार चलते रहेंगे. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेट रहें, खासकर जैसे-जैसे हफ़्ता आगे बढ़े. दिल्ली के लोग हल्की बारिश वाले हफ़्ते की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे मौसम में ताजगी भरा बदलाव आएगा. चूंकि IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है, इसलिए खराब मौसम से होने वाली दिक्कतों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है. हालांकि, बारिश के दौरान यात्रा करते समय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherhome-hero-pos-4today weather
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