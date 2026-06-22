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Delhi Weather Update: गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली पर मेहरबान होंगे बादल; तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट

Delhi Aaj Ka Mausam: दिल्लीवासियों को आज गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने बारिश और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. रिज इलाके में तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ.

By: Preeti Rajput | Published: June 22, 2026 6:43:44 AM IST

दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मौसम?
दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मौसम?


Delhi Aaj Ka Mausam: कई दिनों से उमस और तेज गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों को आज राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में बारिश होने की संभावना है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. बदलते मौसम के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि तेज हवाओं के कारण सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है.

रिज इलाके में 41 डिग्री तापमान 

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था. राजधानी के रिज इलाके में सबसे ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

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तीन दिन गर्मी से होंगे बेहाल 

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा. हालांकि इसके बाद तापमान फिर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. सोमवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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गुरुग्राम में हल्की बारिश 

गुरुग्राम में रविवार की सुबह हल्की बारिश देखने को मिली. हालांकि, इससे लोगों को उमस से राहत नहीं मिली. सुबह केवल 10 मिनट के लिए बुंदाबांदी हुई थी. आसमान में भी 12 बजे तक बादल छाए रहे. लेकिन जैसे ही बादल हटे, पूरा आसमान तेज धूप ने घेर लिया. उमस ने एक बार फिर शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी. हालांकि शाम करीब छह बजे मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल छा गए. रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

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Tags: Delhi heatwavedelhi newsdelhi rainToday Mausam
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