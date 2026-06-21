Delhi Weather Today: दिल्लीवालों तैयार हो जाइए! तेज हवाओं और बारिश के साथ आएगी राहत

Delhi Weather Today: गर्मी और तपिश से परेशान दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. काफी समय से भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस का सामना कर रहे दिल्लीवालों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में बड़े बदलाव का अनुमान लगाया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना नहीं है; इसके बजाय, हल्की बारिश, बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना बना रहेगा.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

दिल्ली के मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि रविवार, 21 जून को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम काफी सुहावना रहने की उम्मीद है. आज अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी के साथ-साथ गरज-चमक और बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है. वहीँ सुबह आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम ठंडा हो जाएगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से फौरन राहत मिलने की उम्मीद है.

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आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली के लोगों को आने वाले पूरे सप्ताह लू (हीटवेव) जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 22 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इसी तरह, 23 जून को अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा. 24 और 25 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. इन छह दिनों के दौरान तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच रहेगा, जिससे गर्मी की तीव्रता काफी कम हो जाएगी.

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