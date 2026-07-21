Delhi Weather: राजधानी में तूफानी बारिश की एंट्री! कई इलाकों में सुहानी शुरुआत; जानें आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

Delhi Weather: दिल्ली का मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. रातभर हुई बारिश की वजह से मौसम अब कूल-कूल हो गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-NCR में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. कई इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में 26 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. मौसम वैज्ञानिकों ने 21 जुलाई की देर रात से 22 जुलाई की सुबह के बीच कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए खास अलर्ट जारी किया है.

राजधानी में हुई झमाझम बारिश

जानकारी के मुताबिक, इससे पहले मौसम काफी शांत था और केवल हल्की या छिटपुट बारिश हो रही थी; रविवार सुबह भी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी. सफदरजंग मौसम केंद्र ने 5.8 मिमी और लोधी रोड ने 4.7 मिमी बारिश दर्ज की, जबकि पालम एयरपोर्ट पर बहुत कम बारिश हुई. हालांकि, कई इलाके सूखे रहे. अब, सोमवार रात हुई बारिश से उमस भरे मौसम से कुछ राहत मिली है.

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कई सिस्टम हुए सक्रिय

मौसम विभाग का कहना है कि कई मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय हो गए हैं, जिससे यह बदलाव आया है. एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) उत्तरी पहाड़ों तक पहुंच गया है, जबकि राजस्थान सीमा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) बना है. इसके अलावा, पंजाब, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं. इन सिस्टम के असर से मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा दक्षिण की ओर खिसककर दिल्ली क्षेत्र के ऊपर आ गया है.

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