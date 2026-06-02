Delhi Weather: 3 साल बाद जून का बदला मिजाज, दिल्ली में बारिश और ठंडी हवाओं से राहत

Delhi Weather: भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को जून की शुरुआत असामान्य रूप से ठंडी रही. अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले तीन सालों में इस महीने की सबसे ठंडी शुरुआत है. शहर की आधिकारिक मौसम वेधशाला, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 3.7 डिग्री कम था. न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा ही नीचे था; यह संकेत देता है कि भीषण गर्मी से राहत जारी रहेगी. पूरे शहर में तापमान लगातार मौसमी मानकों से नीचे बना रहा, और कहीं भी लू (हीटवेव) की स्थिति दर्ज नहीं की गई.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

वहीं अब IMD ने मंगलवार के लिए न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जो आगे तापमान में धीमी वृद्धि का संकेत देता है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मंगलवार से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि बारिश का मौजूदा दौर कमजोर पड़कर आगे बढ़ जाएगा. हालांकि, जून के पहले सप्ताह में लू चलने की कोई संभावना नहीं है, जिससे भीषण गर्मी से राहत जारी रहेगी.

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आसमान में छाएंगे बादल

IMD के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली का मौसम आंशिक रूप से बादल भरा हो सकता है और दिन के दौरान धीरे-धीरे पूरी तरह से बादल छा सकते हैं. पूर्वानुमान में बहुत हल्की से हल्की बारिश का भी संकेत दिया गया है, जिसके साथ गरज-चमक, बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है (हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं), खासकर दोपहर और शाम के समय.

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