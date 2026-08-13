Home > दिल्ली > Delhi Weather: आज से 15 अगस्त तक कैसा रहेगा राजधानी का मौसम? क्या स्वतंत्रता दिवस का मजा होगा खराब; आ गई IMD की चेतावनी

Delhi Weather: आज से 15 अगस्त तक कैसा रहेगा राजधानी का मौसम? क्या स्वतंत्रता दिवस का मजा होगा खराब; आ गई IMD की चेतावनी

Delhi Weather: राजधानी दिल्ली में मॉनसून का असर जारी है और आज, 13 अगस्त को दिल्ली के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि, राजधानी दिल्ली, में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: August 13, 2026 8:53:20 AM IST

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Delhi Weather: राजधानी दिल्ली में मॉनसून का असर जारी है और आज, 13 अगस्त को दिल्ली के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि, राजधानी दिल्ली, में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में अगले 10 घंटों के दौरान भारी बारिश के साथ-साथ 80 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज आंधी चलने की भी संभावना है. इतना ही नहीं दिल्ली के साथ-साथ 16 राज्यों में भी आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है. 

आज दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में आज, 13 अगस्त को मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान आ सकता है. दिन का अधिकतम तापमान करीब 36°C और न्यूनतम तापमान लगभग 29°C रहने की उम्मीद है. बारिश के कारण कुछ जगहों पर मौसम सुहावना हो सकता है और गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवा और भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की भी संभावना है. ऐसे में लोगों को मौसम का हाल देखते रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है. खासकर वाहन चालकों को बारिश और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए.

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14 अगस्त की रात से बारिश शुरू

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में बारिश का दौर 14 अगस्त की रात से शुरू हो सकता है और 15 अगस्त की सुबह तक जारी रह सकता है. आज और कल मौसम सूखा रहेगा क्योंकि मॉनसून ट्रफ दक्षिण की ओर है और कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है. इसके बाद, मॉनसून ट्रफ के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और 15 अगस्त के आसपास दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सिस्टम की बदलती स्थिति के कारण स्वतंत्रता दिवस के आसपास राष्ट्रीय राजधानी में और अधिक व्यापक बारिश हो सकती है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weathertoday weather
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