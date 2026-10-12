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Delhi Weather: तूफानी बारिश और सर्द हवाएं! दिल्लीवालों को अब निकालनी पड़ेगी रजाई; IMD का ‘महाअलर्ट’

Delhi Ka Mausam: दिल्ली में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है. जिसके कारण मौसम का मिजाज बदल सा गया है. लोगों को अब हल्की-हल्की ठंड महसूस होने लगी है.

By: Heena Khan | Published: October 12, 2026 6:19:09 AM IST

Delhi Weather
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Delhi Ka Mausam: दिल्ली में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है. जिसके कारण मौसम का मिजाज बदल सा गया है. लोगों को अब हल्की-हल्की ठंड महसूस होने लगी है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 12 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों समेत भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया है. कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में जान लेते हैं कि आज सारा दिन दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है? 

दिल्ली-NCR मौसम का अनुमान

दिल्ली में 12 अक्टूबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 32°C से 34°C और कम से कम तापमान 22°C से 24°C रहने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी हवाएं 20 kmph तक पहुंच सकती हैं. IMD ने आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का भी अनुमान लगाया है, जिनकी स्पीड 40-50 kmph और कुछ जगहों पर 60 kmph तक हो सकती है.

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जल्द दस्तक देगी ठंड 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-NCR में बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया है. 12 अक्टूबर की सुबह जारी IMD के लेटेस्ट अनुमान में दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया गया था. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल गया है. इससे जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आया है. अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हुई बारिश से तापमान में और गिरावट की संभावना बढ़ गई है, जिससे सर्दी के जल्दी आने की संभावना बढ़ गई है.

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weatherhome-hero-pos-4today weather
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