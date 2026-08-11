Delhi Weather: क्या आज बारिश बदलेगा दिल्ली का मिजाज? जानें राजधानी के किन इलाकों में बरसेंगे बादल; IMD अलर्ट

Delhi Weather: मंगलवार यानी आज भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है, साथ ही उत्तर, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर उन इलाकों में शामिल हैं जहां मॉनसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है. वहीं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है?

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार, यानी आज राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR जिलों – जिनमें नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं. IMD ने इस इलाकों के लिए बारिश का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है. मौसम के अनुमान के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: ‘बकरी तो नहीं मिली, मिला डांस फ्लोर!’ चोरी करने पहुंचे चोरों से गांव वालों ने रातभर करवाया मुजरा, वायरल हुआ Video

किन-किन राज्यों में होगी बारिश

दी गई जानकारी के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के कारण पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. मॉनसून की गतिविधि से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Bihar: स्कूल में हुआ प्यार, फिर सिपाही बनते ही शादी से किया इनकार, लड़की ने उठाया ऐसा कदम; पुलिस ने ही करा दी शादी