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Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: क्या आज भी दिल्ली पर डेरा डालेंगे बादल! पारा और प्रदूषण दोनों धड़ाम, 3 साल बाद मिली इतनी साफ हवा

Delhi Rain Alert: IMD के मुताबिक, आज दिल्ली में बादल छाए रहने और सुबह-शाम हल्की बारिश होने की संभावना है, हालांकि भारी बारिश की उम्मीद कम है. वहीं, दिल्ली से सटे ज़िलों जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर में भारी बारिश की आशंका के चलते 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

By: Heena Khan | Published: July 10, 2026 7:25:57 AM IST

बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट
बारिश से तापमान में आई बड़ी गिरावट


Delhi Weather Today: दिल्ली का मौसम दो ही दिनों में खुशनुमा हो गया है और पारा धड़ाम से नीचे गिर गया है. जहां लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है वहीं इसी बारिश से हुए जलभराव से लोग काफी परेशान हैं. वहीं गुरुवार (9 जुलाई) को दिल्ली में लगातार हो रही मॉनसून की बारिश ने शहर में तबाही तो मचाई, लेकिन साथ ही एक अच्छी बात भी हुई, राजधानी की हवा पिछले लगभग तीन साल में सबसे साफ़ रही. 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गिरकर 48 पर आ गया, जो 10 सितंबर 2023 के बाद सबसे कम है. लेकिन इस अच्छी खबर के साथ-साथ सड़कों पर पानी भरना, पेड़ उखड़ना, ट्रैफिक जाम और एक इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत जैसी घटनाएं भी हुईं. IMD का कहना है कि शुक्रवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा; सुबह और दोपहर में हल्की से मध्यम बारिश और बीच-बीच में आंधी-तूफान की संभावना है.

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आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम ?

IMD के मुताबिक, आज दिल्ली में बादल छाए रहने और सुबह-शाम हल्की बारिश होने की संभावना है, हालांकि भारी बारिश की उम्मीद कम है. वहीं, दिल्ली से सटे ज़िलों जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर में भारी बारिश की आशंका के चलते ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों से दिल्ली-NCR इलाके में हो रही बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश होती रहेगी. दिल्ली में 10 जुलाई तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है.

पिछले 3 सालों में सबसे साफ हवा 

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार, गुरुवार को लगातार बारिश के कारण राजधानी में पिछले लगभग तीन सालों में सबसे साफ़ हवा देखी गई. यहाँ 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 48 दर्ज किया गया, जो ‘अच्छी’ श्रेणी में आता है. शहर में 10 सितंबर, 2023 के बाद से हवा का स्तर ‘अच्छा’ नहीं रहा था; उस समय भी रात भर हुई बारिश और तेज़ हवाओं ने दिल्ली की हवा को साफ़ कर दिया था और शहर में 24 घंटे का औसत AQI 45 दर्ज किया गया था.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi newsdelhi raindelhi weathertoday weather
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