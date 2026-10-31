Delhi Weather: दिल्ली में अक्टूबर में ही दिसंबर जैसी ठंड! बारिश से गिरा पारा; 75 साल में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज

Delhi Weather: राजधानी में हुई लगातार बारिश की वजह से मौसम अचानक बदल गया. अब घरों से बाहर निकलते ही लोगों की कंपपकँपी छूट रही है. खासकर सुबह के समय, बता दें कि सफदरजंग वेदर स्टेशन पर मैक्सिमम टेम्परेचर 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 1951 के बाद अक्टूबर में सबसे कम था. वहीं दिल्ली के मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि यह नॉर्मल से 10.3 डिग्री कम था, जिससे शहर में अचानक ठंड बढ़ गई. वहीं भारी बारिश के कारण शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरकर 60 हो गया.

अचानक गिरा तापमान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में ठंड बढ़ने पर लोग गर्म कपड़े और मोटे शॉल लेकर निकले. वहीं राजधानी में दो दिन लगातार बारिश के बाद, मैक्सिमम टेम्परेचर गिरकर 20.7 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो पिछले 75 सालों में अक्टूबर का सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर था. शुक्रवार को राजधानी में पिछले चार सालों में अक्टूबर का सबसे ज़्यादा बारिश वाला दिन भी रिकॉर्ड किया गया.

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छाए रहे काले बादल

इसी दौरान, अक्टूबर की सबसे साफ़ हवा रिकॉर्ड की गई, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 60 था. इससे पहले, 10 अक्टूबर, 2022 को 44 का AQI रिकॉर्ड किया गया था. पूरे दिन राजधानी के आसमान में काले बादल छाए रहे, और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने टेम्परेचर को असामान्य रूप से कम रखा.

तापमान में अचानक गिरावट और सुबह और देर शाम हल्के कोहरे की वजह से लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़े. पारा नॉर्मल से काफी नीचे रहा. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के मेन वेदर स्टेशन सफदरजंग में मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 10.3 डिग्री कम 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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