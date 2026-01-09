Home > दिल्ली > Delhi Weather: दिल्ली में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! आज रहा सबसे ठंडा दिन, गुरुग्राम से लेकर नोएडा वालों तक का बुरा हाल

Delhi Weather: दिल्ली में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! आज रहा सबसे ठंडा दिन, गुरुग्राम से लेकर नोएडा वालों तक का बुरा हाल

Delhi Weather: शुक्रवार को नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे इस इलाके में ठंड की स्थिति और भी मुश्किल हो गई. दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज सुबह 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया.

By: Heena Khan | Published: January 9, 2026 10:39:01 AM IST

delhi weather today
delhi weather today


Delhi Weather: शुक्रवार को नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे इस इलाके में ठंड की स्थिति और भी मुश्किल हो गई. दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज सुबह 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन आज सुबह की तस्वीरों में दिखा कि पूरे इलाके में घने कोहरे की चादर छाई हुई थी.

धड़ाम से लुड़का तापमान

राजधानी दिल्ली में बारिश शहर में गुरुवार को 5.8 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किए जाने के एक दिन बाद हुई, जो इस सर्दी का तीसरा सबसे कम तापमान था. सफदरजंग में दर्ज किया गया यह तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम था. कल पूरे दिन शहर में कड़ाके की ठंड रही, और सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा.

2026 में दिल्ली में कितने ठंडे दिन रहे?

दिल्ली ने 2026 का स्वागत शीतलहर और घने कोहरे के साथ किया, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था. पहला ठंडा दिन 6 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया, जब न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था. न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा ठंडा दिन 7 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था, और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस था, जो मौसम के औसत से 1.7 डिग्री कम था. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो उसे ठंडा दिन माना जाता है. यह उन दिनों पर भी लागू होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री कम हो जाता है.

