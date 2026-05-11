Home > दिल्ली > Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Forecast Today And Tomorrow: दिल्ली में 11 और 12 मई को ना केवल बारिश होगी बल्कि तेज हवाओं के चलते गर्मी और उमस से राहत भी मिलेगी.

By: JP Yadav | Last Updated: May 11, 2026 1:20:39 PM IST

दिल्ली में 11 और 12 मई को होगी बारिश
दिल्ली में 11 और 12 मई को होगी बारिश


Delhi Weather Forecast Today And Tomorrow: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbanc) के चलते दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज बदल गया है.रविवार (10 मई, 2026) की रात से ही दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में हल्के बादल छाए रहे. यह सिलसिला सोमवार (11 और 12 मई, 2026) को भी जारी रहेगा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव का असर दिल्ली-एनसीआर में नजर आएगा. 11 और 12 मई को दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने का अलर्ट है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 2 दिनों (सोमवार और मंगलवार) के दौरान पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा. इसके प्रभाव से दिल्ली के अलावा एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, शामली,मेरठ, मुजफ्फनगर, मथुरा, आगरा, बुंदलशहर, अलीगढ़, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़) में बारिश होने की प्रबल संभावना है.

You Might Be Interested In

2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में 11 और 12 मई को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि इस बारिश के चलते दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव की नौबत आ सकती है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है

50kmph की रफ्तार से चलेगी हवा

दिल्ली और एनसीआर में ना केवल बारिश होगी, बल्कि  पश्चिमी विक्षोभ के असर से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे मौसम सुहाना हो सकता है.  इसके प्रभाव से मंगलवार और बुधवार को मौसम थोड़ा और ठंडा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Delhi Water Crisis May 2026: इन 50 से अधिक जगहों पर पानी का संकट, जान लें कहीं आपका भी इलाका तो शामिल नहीं

कैसा रहेगा तापमान

दो दिन तक बारिश के प्रभाव से बुधवार (13 मई, 2026) तक अधिकतम तापमान गिरकर 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच  सकता है. इससे पहले रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. तापमान की तुलना में लोग उमस और गर्मी से परेशान नजर आए.बुधवार बाद यानी 14 और 15 मई को राजधानी में तेज लू चलने के आसार काफी कम हैं. इस बीच वीकेंड तक गर्मी फिर बढ़ सकती है, इसका अनुमान मौसम विभाग की ओर से पहले ही जता दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Himachal Pradesh Weather Update: पहाड़ों पर 13 मई बारिश का तांडव, आंधी-तूफान की भी टेंशन; 4 धाम के यात्रियों के लिए जारी हुआ अलर्ट

Tags: delhi weather forecast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी