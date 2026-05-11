Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR वाले निकाल लें छतरी, होगी बारिश; IMD ने किया 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Forecast Today And Tomorrow: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbanc) के चलते दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज बदल गया है.रविवार (10 मई, 2026) की रात से ही दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में हल्के बादल छाए रहे. यह सिलसिला सोमवार (11 और 12 मई, 2026) को भी जारी रहेगा. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव का असर दिल्ली-एनसीआर में नजर आएगा. 11 और 12 मई को दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने का अलर्ट है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 2 दिनों (सोमवार और मंगलवार) के दौरान पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा. इसके प्रभाव से दिल्ली के अलावा एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, शामली,मेरठ, मुजफ्फनगर, मथुरा, आगरा, बुंदलशहर, अलीगढ़, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़) में बारिश होने की प्रबल संभावना है.

2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में 11 और 12 मई को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि इस बारिश के चलते दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव की नौबत आ सकती है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है

50kmph की रफ्तार से चलेगी हवा

दिल्ली और एनसीआर में ना केवल बारिश होगी, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे मौसम सुहाना हो सकता है. इसके प्रभाव से मंगलवार और बुधवार को मौसम थोड़ा और ठंडा हो सकता है.

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कैसा रहेगा तापमान

दो दिन तक बारिश के प्रभाव से बुधवार (13 मई, 2026) तक अधिकतम तापमान गिरकर 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इससे पहले रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. तापमान की तुलना में लोग उमस और गर्मी से परेशान नजर आए.बुधवार बाद यानी 14 और 15 मई को राजधानी में तेज लू चलने के आसार काफी कम हैं. इस बीच वीकेंड तक गर्मी फिर बढ़ सकती है, इसका अनुमान मौसम विभाग की ओर से पहले ही जता दिया गया है.

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