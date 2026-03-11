Home > दिल्ली > Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?

Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?

Delhi Weather Forecast: सुबह और शाम को गर्मी से मिलने वाली राहत भी जल्द खत्म होने वाली है. इसके साथ ही भीषण गर्मी से आपका सामना होगा. अब लोगों को दिन-रात पंखे और एसी की जरूरत पड़ने वाली है.

By: JP Yadav | Published: March 11, 2026 9:57:16 AM IST

जल्दी ही प्री-मानसून गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. इससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है.
जल्दी ही प्री-मानसून गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. इससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है.


Delhi Weather Forecast: ठंड की विदाई के साथ गर्मी ने दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है. मार्च महीने के सिर्फ 10 दिन बीते हैं, लेकिन अभी से मई-जून का एहसास होने लगा है. देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. कई जगहों पर अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, गर्मी का यह दौर अभी और तेज होगा. बीच-बीच में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते राहत मिलेगी, लेकिन इसकी संभावना कम है. बढ़ती गर्मी के चलते दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी) में भीषण गर्मी पड़ रही है. 

You Might Be Interested In

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आने वाले 36-48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम पारा भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है. IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लोग भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तापमान में लगातार इजाफा होगा. 

क्या  दिल्ली में 40 पार पहुंचेगा पार

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव होने से अधिकत तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. ला नीना के कमजोर पड़ने से मौसम के संतुलन में बदलाव आया है. ऐसे में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में सामान्य से कहीं अधिक गर्मी पड़ेगी और मानसून भी अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है.  दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार ( 11 मार्च, 2026) को अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है. अधिकतम तापमान दिल्ली में अगर 40 डिग्री पहुंच जाए तो लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए. दिल्ली-एनसीआर में 12, 13 और 14 मार्च को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है.

You Might Be Interested In

 दिल्ली में कैसा रहेगा वीकेंड तक मौसम

IMD के अनुसार दिल्ली-NCR में वीकेंड तक यानी शनिवार-रविवार (14-15 मार्च,2026) तक आसमान में आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं, लेकिन इससे गर्मी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अधिकत तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस का उतार-चढाव रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 11 मार्च से 15 मार्च तक न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. 

प्री-मॉनसून दिलाएगा गर्मी से राहत

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत का कहना है कि देश के कई राज्य भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन अब जल्दी ही प्री-मानसून गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. इससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है. इसके बाद लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है.  

You Might Be Interested In
Tags: delhi ncr weatherDelhi Rain AlertDelhi rain newsdelhi weather forecast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना पैसा खर्च किए पाएं पिंपल्स के गड्ढों से छुटकारा,...

March 10, 2026

ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली...

March 10, 2026

क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला...

March 10, 2026

म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका

March 9, 2026

रूसी से भर गया है पूरा सिर? घर पर ट्राई...

March 9, 2026

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026
Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?
Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?
Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?
Delhi Weather Forecast: आ गया प्री-मॉनसून! जानिये कब होगी दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश?