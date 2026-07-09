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Delhi Weather: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम; पानी-पानी हुआ पूरा Delhi-NCR, सड़कों पर जलभराव से फंसे वाहन, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

IMD issue Red Alert in Delhi: भारी बारिश के कारण दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में जलभराव, यातायात जाम और व्यवधान उत्पन्न होने के मद्देनजर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों ने यात्रियों को प्रभावित मार्गों से बचने की सलाह दी है और कंपनियों से आग्रह किया है कि जहां संभव हो, कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें.

By: Shivangi Shukla | Published: July 9, 2026 5:30:24 PM IST

delhi weather alert
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Heavy Rain in Delhi-NCR: गुरुवार तड़के दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे राजधानी में सुबह भर उमस का माहौल बना रहा और निवासियों को हाल की उमस भरी स्थिति से राहत मिली. 

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राजधानी के लिए “रेड अलर्ट” जारी किया है, जिसमें दिन भर क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. लगातार बारिश के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनीरका और कुछ अन्य क्षेत्रों में जलभराव हो गया.

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आईएमडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में जारी किया ‘रेड अलर्ट’  

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 10 जुलाई तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है. इसके बाद, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का एक नया दौर जारी रहने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 9 जुलाई को भी इसी तरह की बारिश देखने को मिल सकती है. लगातार हो रही इस बारिश से शायद लोगों को पिछले कुछ दिनों से झेल रही उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. 

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में फंसे वाहन 

भारी बारिश ने दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी अफरा-तफरी मचा दी, जहां जलभराव के कारण लंबा जाम लग गया और वाहन धीमी गति से चल रहे थे. यहां तक ​​कि उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 13 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है, जिससे कार्यालय जाने वालों के लिए स्थिति और भी कठिन हो सकती है.

भीड़भाड़ कम करने के लिए, गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कार्यालयों से पूछा कि क्या कर्मचारी अगले कुछ दिनों तक घर से काम कर सकते हैं. इसी बीच, भारी बारिश के कारण नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-48) का एक हिस्सा धंस जाने के बाद अधिकारियों ने यातायात संबंधी चेतावनी जारी की. फिलहाल दो लेन बंद हैं, और यात्रियों से अनुरोध है कि वे सावधानी से गाड़ी चलाएं और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचें क्योंकि यह वास्तव में खतरनाक हो सकता है. 

Tags: delhidelhi ncrdelhi weather
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