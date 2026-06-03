Delhi Weather 3 June 2026: क्या दिल्ली में 4 जून को होगी बारिश? IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Delhi Weather 3 June 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Monsoon 2026) की दस्तक आगामी कुछ घंटों के दौरान केरल में होने जा रही है. मौसम विभाग ने शुरुआती पूर्वानुमान में मॉनसून 26 मई की तारीख दी थी, जो अब 4 जून हो गई है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी और लू से राहत जारी रहेगी. दिल्ली-NCR में गुरुवार (04 जून, 2026) को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा. आसमान में बादल छाने के साथ ही दिन के दौरान हल्की बारिश होने का अलर्ट है. इसकी वजह से दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

जारी रहेगा राहत का दौर

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी शुक्रवार (5 जून, 2026) को गर्मी में इजाफा होगा, लेकिन लू चलने का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, रविवार ( 7 जून, 2026) तक मौसम सुहावना बना रहेगा. रविवार तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है.

गुरुवार को होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने गुरुवार (4 जून, 2026) को दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, सोनीपत, महेंद्रगढ़) में भी बारिश की संभावना है. इसके लिए IMD की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है.

यह भी पढ़ें: एक कुत्ते ने बिना काटे कैसे ले ली खूबसूरत युवती की जान, मौत का क्या है ‘घोड़ा’ कनेक्शन

तापमान से मिलेगी राहत

4 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 5 जून को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की उम्मीद है. इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें: Monsoon 2026 Update: भारत में कब दस्तक देगा मॉनसून 2026; केरल में कब होगी झमाझम बारिश; नोट कर लें तारीख