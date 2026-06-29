Delhi Weather: मानसून में भी तप रही दिल्ली! 2 साल की सबसे गर्म सुबह ने तोड़ा रिकॉर्ड; जानें कब होगी बारिश?

Delhi Monsoon Delay: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. उमस और तेज धूप ने लोगों को परेशान कर रख दिया है. राजधानी में लोग 12 बजे के बाद बाहर निकलने से कतरा रहे हैं. रविवार को दिल्ली में पिछले दो साल की सबसे गर्म दिन रहा. IMD के मुताबिक, 31.1 रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री जो सामान्य तापमान से 3.2 डिग्री ज्यादा है. वहीं अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया.

सबसे गर्म दिन रविवार

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दिल्ली में देरी से पहुंच रहा है. जिसके कारण गर्मी और उमस दोनों बढ़ गई है. दिन में महसूस होने वाला तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है. लोगों को तपती भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

पिछले दो साल का सबसे गर्म दिन

IMD ने कहा कि शहर में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने यह भी कहा कि शाम 5.30 बजे तापमान लगभग 50.7 डिग्री सेल्सियस था. पिछली बार दिल्ली में इससे ज़्यादा मिनिमम तापमान 14 जून, 2024 को दर्ज किया गया था, जब यह 33.3 डिग्री सेल्सियस था.

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दिल्ली में बारिश कब होगी?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा कि अगर हालात अच्छे रहे तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मानसून आने की संभावना है. PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम एजेंसी ने इस देरी की वजह पाकिस्तान से आने वाली सूखी पश्चिमी हवाओं और अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं का मिलना बताया है, जिससे तापमान और नमी दोनों बढ़ गए हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई है.

साफ हवा में सांस ले रहे दिल्लीवाले

समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली की एयर क्वालिटी मॉडरेट कैटेगरी में थी, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 था. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ज़ीरो से 50 के बीच के AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मॉडरेट, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर मानता है. कुल मिलाकर, दिल्ली में दिन बहुत ज़्यादा गर्म और उमस भरा रहा क्योंकि मॉनसून के आने में देरी हुई, लू चल रही थी और सोमवार को बारिश की उम्मीद है.

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