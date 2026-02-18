Delhi Weather: सुबह-सुबह दिल्ली में बारिश, अभी तूफान आना भी बाकी, IMD ने दे दी चेतावनी

Delhi Rain: 18 फरवरी की सुबह दिल्ली में हल्की बारिश हुई, क्योंकि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पूरे उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर असर डाला. IMD के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश, कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें, तेज़ हवाएं और ओले गिर सकते हैं. दिल्ली में सुबह-सुबह हुई बारिश से सुबह का तापमान ठंडा हो गया और आसमान में हल्के बादल छाए रहे, साथ ही कई इलाकों में रुक-रुक कर तेज़ हवाएं चलने की खबर है. IMD के अनुमान के मुताबिक, कुछ जगहों पर हवा की स्पीड 30-40 kmph तक पहुंच सकती है, खासकर गरज के साथ बौछारों के दौरान. राजधानी में मैक्सिमम टेम्परेचर में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिसके बाद हफ्ते के आखिर में यह धीरे-धीरे बढ़ेगा. मिनिमम टेम्परेचर में उतार-चढ़ाव हो सकता है, शुरुआत में यह थोड़ा बढ़ेगा और फिर सिस्टम के पूर्व की ओर बढ़ने पर फिर से गिर जाएगा.

कैसे अचानक बदला मौसम

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हो रही बारिश का संबंध उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डालने वाले एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है. ऐसा ही एक डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, सेंट्रल पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर समुद्र तल से लगभग 3.1 km ऊपर है. दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान के ऊपर एक और सिस्टम समुद्र तल से 7.6 km ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर झुका हुआ है. पंजाब और उसके आस-पास के इलाकों में एक प्रेरित ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है.

पड़ोसी राज्यों में ओले और आंधी का अलर्ट

IMD ने 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर ओले गिरने का अनुमान लगाया है. हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने और 40-50 kmph की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने की बहुत संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने का अनुमान है. राजस्थान में, कुछ जगहों पर बिजली गिरने का अनुमान है, और कुछ इलाकों में तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है. IMD ने प्रभावित इलाकों में रहने वालों को गरज के साथ बारिश के दौरान खुले मैदानों से बचने और बिजली गिरने और तेज़ हवाओं से बचने की सलाह दी है. दिल्ली में पहले से ही सुबह-सुबह बारिश हो रही है और पड़ोसी राज्यों में गरज के साथ आंधी और ओले गिरने का अलर्ट है, अधिकारियों ने लोगों से आधिकारिक अनुमानों और सलाह के साथ अपडेट रहने का आग्रह किया है क्योंकि मौसम का सिस्टम पूरे उत्तर भारत में हालात पर असर डाल रहा है.