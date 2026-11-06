फैक्ट्री में 45 साल के शख्स ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत; 22 साल की लड़की से था प्यार

राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में 45 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने फायर सिलिंडर की मदद से आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक एक 22 वर्षीय युवती से प्यार करता था.

कहां का रहने वाला था मृतक?

मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद का रहने वाला था. जानकारी के मुताबिक, संदीप दो बोतलों में पेट्रोल लेकर उस फैक्ट्री में पहुंचा था, जहां युवती काम करती थी. इसके बाद उसने फैक्ट्री के अंदर ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई.

इलाज के दौरान हुई मौत

फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर सिलिंडर से आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे संदीप को दीपचंद बंधु अस्पताल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही वजीरपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल में रखवा दिया है. साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है. क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?