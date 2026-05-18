दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप

Delhi Swimming Pool Incident: दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रविवार की सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई. जहां स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. मृतक की पहचान संस्कार वर्मा के रूप में हुई है. इस पूरे मामले पर परिवार ने स्विमिंग पूल ऑपरेटर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वजीराबाद पुलिस स्टेशन में स्विमिंग पूल ऑपरेटर और अन्य लोगों के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

मामले की जांच अभी चल रही है. रिपोर्ट के अनुसार, स्विमिंग पूल पर लाइफगार्ड तैनात नहीं था. बताया जा रहा है कि संस्कार अपने परिवार के साथ बुराड़ी इलाके में रहता था. उसके परिवार में उसके पिता नीरज वर्मा, उनकी मां और एक छोटा भाई है.

छठी कक्षा में पढ़ता था संस्कार

संस्कार इलाके के एक स्थानीय स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता था. उसके पिता ऑटोमोबाइल के कारोबार से जुड़े हैं. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह सुशांत विहार इलाके से लगभग 20 बच्चों का एक समूह वज़ीराबाद के मिलन विहार में स्थित एक स्विमिंग पूल में नहाने गया था. बच्चों को जाते देख संस्कार ने भी उनके साथ जाने की जिद की. बच्चे की जिद के आगे पिता हार गए और उसे स्विमिंग पूल में छोड़कर घर लौट आए.

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स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत

लगभग आधे घंटे बाद नीरज को एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका बेटा पूल में तैरते समय बेहोश हो गया है. यह जानकारी मिलते ही परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा. वहां डॉक्टरों ने संस्कार को मृत घोषित कर दिया. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत की वजह संभवतः डूबना ही है. पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी.

मृतक के पिता ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर मृतक के पिता नीरज वर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्विमिंग पूल को बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करके अवैध रूप से चलाया जा रहा था. इसके अलावा, स्विमिंग पूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. पूल परिसर के अंदर कोई लाइफगार्ड मौजूद नहीं था. बच्चों के लिए लाइफ जैकेट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं ते. इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि स्विमिंग पूल ऑपरेटर की लापरवाही के कारण ही उनके बेटे की जान गई. परिवार ने इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. संस्कार की मां सोनम ने बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहता था.

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