Home > दिल्ली > दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप

दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप

Delhi Swimming Pool Death: दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रविवार की सुबह स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. परिवार ने स्विमिंग पूल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 18, 2026 10:52:42 AM IST

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की हुई मौत
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की हुई मौत


Delhi Swimming Pool Incident: दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रविवार की सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई. जहां स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. मृतक की पहचान संस्कार वर्मा के रूप में हुई है. इस पूरे मामले पर परिवार ने स्विमिंग पूल ऑपरेटर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वजीराबाद पुलिस स्टेशन में स्विमिंग पूल ऑपरेटर और अन्य लोगों के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

मामले की जांच अभी चल रही है. रिपोर्ट के अनुसार, स्विमिंग पूल पर लाइफगार्ड तैनात नहीं था. बताया जा रहा है कि संस्कार अपने परिवार के साथ बुराड़ी इलाके में रहता था. उसके परिवार में उसके पिता नीरज वर्मा, उनकी मां और एक छोटा भाई है.

You Might Be Interested In

छठी कक्षा में पढ़ता था संस्कार

संस्कार इलाके के एक स्थानीय स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता था. उसके पिता ऑटोमोबाइल के कारोबार से जुड़े हैं. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह सुशांत विहार इलाके से लगभग 20 बच्चों का एक समूह वज़ीराबाद के मिलन विहार में स्थित एक स्विमिंग पूल में नहाने गया था. बच्चों को जाते देख संस्कार ने भी उनके साथ जाने की जिद की. बच्चे की जिद के आगे पिता हार गए और उसे स्विमिंग पूल में छोड़कर घर लौट आए.

यह भी पढ़ें – Video: आसमान में आपस में टकराए 2 फाइटर जेट्स, जमीन पर गिरते ही बना आग का गोला; पायलट ने ऐसे बचाई जान

स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत

लगभग आधे घंटे बाद नीरज को एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका बेटा पूल में तैरते समय बेहोश हो गया है. यह जानकारी मिलते ही परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा. वहां डॉक्टरों ने संस्कार को मृत घोषित कर दिया. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत की वजह संभवतः डूबना ही है. पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी.

मृतक के पिता ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर मृतक के पिता नीरज वर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्विमिंग पूल को बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करके अवैध रूप से चलाया जा रहा था. इसके अलावा, स्विमिंग पूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. पूल परिसर के अंदर कोई लाइफगार्ड मौजूद नहीं था. बच्चों के लिए लाइफ जैकेट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं ते. इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि स्विमिंग पूल ऑपरेटर की लापरवाही के कारण ही उनके बेटे की जान गई. परिवार ने इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. संस्कार की मां सोनम ने बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहता था.

यह भी पढ़ें – Video: पेट्रोल पंप बना जंग का मैदान! लोगों में हुई जबरदस्त लड़ाई, लात-घूसे की जगह कैन से किया हमला

Tags: delhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप
दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप
दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप
दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप