Delhi-NCR Waterlogging Complaint Number: बारिश के पानी से भर गई है आपकी गली या नाली? तुरंत डायल करें यह नंबर

दिल्ली में मानसून की बारिश गर्मी से राहत तो लाती है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो जाती है वही पुरानी चिक-चिक जलभराव. जैसे ही आसमान बरसा, सड़कें और गलियां समंदर बन जाती हैं. शाहदरा हो या उत्तम नगर, संगम विहार हो या न्यू अशोक नगर, कहानी हर जगह एक ही है. नालियां पहले से ही गाद (सिल्ट) से पटी पड़ी हैं, और जरा-सी बारिश होते ही कॉलोनियों में पानी भर जाता है.

सोचिए, आप सुबह-सुबह नहा-धोकर, तैयार होकर ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आते हैं. और सामने देखते हैं कि पूरी गली पानी से लबालब है! अब शुरुआत होती है रोज की कसरत की कोई ईंटें रखकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई पड़ोसियों के चबूतरों और पोर्च के सहारे पैर बचा-बचाकर निकल रहा है.

बस एक कॉल करने की ज़रूरत है!

अगर आपके घर के बाहर या गली में पानी भर गया है, तो परेशान होने के बजाय तुरंत कदम उठाइए. आपकी इस समस्या को सुलझाने की ज़िम्मेदारी नगर निगम की है. निगम के कर्मचारी आपकी शिकायत पर इलाके में आकर जमा पानी निकलवाएंगे और नालियों की गाद साफ करेंगे.

इसके लिए बस यह नंबर नोट कर लीजिए:

नगर निगम हेल्पलाइन नंबर: 155305

मोबाइल ऐप से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर आप फोन करने के बजाय ऐप इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो ‘311 Municipal Corporation’ ऐप भी एक बेहतरीन जरिया है. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

MCD-311 App: लुटियंस दिल्ली (NDMC) और दिल्ली कैंट को छोड़कर पूरे दिल्ली शहर (MCD) के निवासी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

NDMC 311 App: अगर आप लुटियंस ज़ोन (जैसे कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी, संसद मार्ग या इंडिया गेट के आसपास) में रहते हैं, तो आपके लिए यह ऐप काम करेगा.

गाजियाबाद और अन्य शहरों के निवासी क्या करें?

दिल्ली ही नहीं, आसपास के शहरों के लिए भी ऐसी ही सुविधाएं मौजूद हैं:

गाजियाबाद के निवासियों के लिए ‘Ghaziabad 311’ ऐप उपलब्ध है. इसी तरह फरीदाबाद, आगरा (‘Agra 311’), इंदौर और देहरादून जैसे ‘स्मार्ट सिटीज़’ के लिए भी संबंधित नगर निगमों के अपने 311 ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद हैं.