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बाहरी दिल्ली में दर्दनाक हादसा! जिंदपुर के उत्तराखंड एन्क्लेव में गहरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत

Delhi News: बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में खेत के आसपास खेल रहे 2 बच्चों की बारिश की पानी भरे 2 गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है.

By: Sohail Rahman | Published: July 13, 2026 12:03:41 AM IST

गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत
गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत


Delhi Rain Incident: बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले जिंदपुर स्थित उत्तराखंड एन्क्लेव में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां एक खेत में बने गहरे गड्ढे में जलभराव के कारण दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान लगभग 8 वर्षीय आयुष और 9 वर्षीय नितीश के रूप में हुई है. इस हादसे के बाद से दोनों बच्चों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है.

​मिली जानकारी के मुताबिक, आयुष और नितीश अपने अन्य दोस्तों के साथ उत्तराखंड एन्क्लेव के पास एक खेत के आस-पास खेल रहे थे.

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पैर फिसलने में गहरे गड्ढे में गिरे थे दोनों बच्चे

इसी दौरान अचानक दोनों बच्चों का पैर फिसल गया और वे खेत में बने एक बेहद गहरे गड्ढे में जा गिरे. हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उस गड्ढे में भारी मात्रा में पानी जमा हो रखा था. गड्ढा गहरा होने और पानी लबालब भरे होने के कारण दोनों बच्चे चंद मिनटों में ही डूबने लगे. ​दोनों बच्चों को डूबता देख उनके साथ खेल रहे एक तीसरे बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए.

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इलाज के दौरान दोनों बच्चों की हुई मौत

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद एक स्थानीय युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी. युवक ने भारी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी के अंदर से बाहर निकाला. गड्ढे से बाहर निकाले जाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को तुरंत नजदीकी नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों को बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का हुआ बुरा हाल

जैसे ही डॉक्टरों ने बच्चों की मौत की पुष्टि की, अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. ​इस हादसे ने एक बार फिर बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव और खुले छोड़े गए गड्ढों की लापरवाही को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि खेतों या रिहायशी इलाकों के आसपास ऐसे जानलेवा गड्ढों को खुला छोड़ना सीधे तौर पर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

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