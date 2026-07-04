दिल्ली में दो दिन मंडराएगा जल संकट, 75 से ज्यादा इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत, देखें लिस्ट

Delhi Water Crisis: दिल्ली के लोगों को दिनों तक जल संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक अलर्ट भी जारी किया है. अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि दिल्ली के 75 से ज्यादा इलाकों में दो दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है. दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि 6 जुलाई की सुबह 10 बजे से 7 जुलाई शाम 4 बजे तक पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान सराय काले खां यूजीआर, अपोलो यूजीआर, सरिता विहार यूजीआर, जी.के यूजीआर, जी.के एमबीआर जैसे इलाकों में पानी की किल्लत होने वाली है.

कब से कब तक रहेगी पानी की किल्लत?

बता दें कि दो दिनों तक पानी की समस्या के बारे में सोशल मीडिया पर एक प्रेस नोट शेयर करते हुए जानकारी दी गई है. इस नोट में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, खिजराबाद गांव में तैमूर नगर ड्रेन के पास हाल ही में 1500 मिमी व्यास वाली माइल्ड स्टील वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसे जोड़ने का काम किया जाना है. इसके कारण सोमवार 6 जुलाई सुबह 7 बजे से मंगलवार 7 जुलाई शाम 4 बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.

जी.के. साउथ यूजीआर में प्रभावित इलाके

ईस्ट ऑफ कैलाश (D, E और F ब्लॉक)

संत नगर

MNWS एरिया

गीतांजलि एन्क्लेव

नवजीवन विहार

साकेत

खिरकी

हौज रानी

शेख सराय फेज-II

मालवीय नगर

शिवालिक

MMTC क्षेत्र

साधना एन्क्लेव

स्वामी नगर

शेख सराय फेज-I

सावित्री नगर

चिराग दिल्ली

लाडो सराय

कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया

कटवारिया सराय

अदचीनी

सर्वोदय एन्क्लेव

नेब सराय

अनुपम अपार्टमेंट्स

सैदुलाजाब

फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव

IGNOU (इग्नू) परिसर

कालू सराय

सर्वप्रिय विहार

बेगमपुर

पंचशील पार्क

पुष्प विहार

जीके-II OHT क्षेत्र

जीके-III

अलकनंदा अपार्टमेंट्स

DDA फ्लैट्स

कालकाजी

पॉकेट-52

सी.आर. पार्क (D-ब्लॉक UGR सहित)

श्रीनिवासपुरी

गढ़ी व आसपास के इलाके

जी.के एमबीआर में प्रभावित इलाके

एशियन गेम्स विलेज

खेल गांव

हौज खास

गुलमोहर पार्क

ग्रीन पार्क

मालवीय नगर

छतरपुर विधानसभा क्षेत्र

मेहरौली विधानसभा क्षेत्र

वसंत कुंज के सभी पॉकेट्स

हिरण पार्क व आसपास के अन्य इलाके

अपोलो यूजीआर के प्रभावित इलाके

जसोला गांव

जसोला विहार

अली विहार

मदनपुर खादर

बदरपुर गांव

मोलरबंद गांव

बदरपुर एक्सटेंशन

मिठापुर एक्सटेंशन

जैतपुर एक्सटेंशन

जैतपुर गांव

मिठापुर गांव

हरी नगर गांव

हरी नगर एक्सटेंशन

DDA फ्लैट्स व आसपास के अन्य इलाके

सराय काले खां यूजीआर के प्रभावित इलाके

सराय काले खां गांव

सिद्धार्थ नगर

आश्रम

सन लाइट कॉलोनी-I

सन लाइट कॉलोनी-II

भगवान नगर

किलोकारी गांव

शालीमार

हरी नगर आश्रम

जंगपुरा-बी व आसपास के अन्य इलाके

सरिता विहार यूजीआर के प्रभावित इलाके

इसके अलावा सरिता विहार के सभी इलाके जल संकट से गुजरेंगे. सरिता विहार के जे, के और एल पॉकेट्स के साथ ही ईएसआई क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा.