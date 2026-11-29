दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले दो दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2026 को कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. इसकी वजह भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टिंग पंपिंग स्टेशनों (BPS) की सालाना सफाई है.

जल बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर यानी सोमवार को EWS फ्लैट्स इलाके में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. वहीं, 1 दिसंबर को मयूर विहार फेज-1 के पॉकेट-4 स्थित 176 LIG फ्लैट्स में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है.

ऐसे में इन इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही पानी जमा कर लें, ताकि सप्लाई प्रभावित होने पर किसी तरह की परेशानी न हो.

#Water_Alert DJB informs residents that water supply will remain affected in the following areas due to the scheduled annual cleaning and flushing of UGRs and BPS. 📍 30 November 2026: 1040 EWS Flats 📍 1 December 2026: 176 LIG Flats, Pocket IV, Mayur Vihar Phase-I Residents are requested to store sufficient water in advance as per their requirements. For water tanker requirements, please contact: 1916 – DJB Central Control Room 011-22727812 – Mandawali Water Emergency 011-22374834 / 011-22374237 – Jagriti Water Emergency #DelhiJalBoard #WaterSupplyUpdate #Delhi

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) November 29, 2026