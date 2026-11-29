जल बोर्ड ने दी जानकारी
#Water_Alert DJB informs residents that water supply will remain affected in the following areas due to the scheduled annual cleaning and flushing of UGRs and BPS. 📍 30 November 2026: 1040 EWS Flats 📍 1 December 2026: 176 LIG Flats, Pocket IV, Mayur Vihar Phase-I Residents are requested to store sufficient water in advance as per their requirements. For water tanker requirements, please contact: 1916 – DJB Central Control Room 011-22727812 – Mandawali Water Emergency 011-22374834 / 011-22374237 – Jagriti Water Emergency #DelhiJalBoard #WaterSupplyUpdate #Delhi
— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) November 29, 2026
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