Delhi Water Supply News: अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को भी दिल्ली के कई इलाकों में जलापूर्ति नहीं होगी या फिर बेहद कम होगी. ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की ओर से लोगों से संभलकर पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, साथ ही धैर्य ऱखने का भी अनुरोध किया गया है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को भी भूमिगत जलाशयों (UGRs) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई और फ्लशिंग के कार्य के चलते पूर्वी दिल्ली के कई प्रमुख आवासीय इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. ऐसा पेयजल की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने और जलाशयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के मकसद से किया जा रहा है.

पानी का करें भंडारण

पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो इस दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए पहले से ही अपनी दैनिक जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का जमा कर लें. साथ ही, लोगों से पानी का संयमित और सोच-समझकर उपयोग करने का भी अनुरोध किया गया है, जिसके चलते उन्हें परेशानी नहीं हो.

25 नवंबर 2026 कहां-कहां प्रभावित है जलापूर्ति

इस अभियान के पहले दिन यानी 25 नवंबर को डीडीए फ्लैट्स, मयूर विहार फेज-I, पॉकेट-IV में पानी की सप्लाई बाधित है.

26 नवंबर 2026 को कौन से इलाके होंगे प्रभावित

सफाई अभियान के दूसरे दिन गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित रहने वाला है. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी नगर से सटे क्षेत्र- रमेश पार्क, ललिता पार्क, जे-एक्सटेंशन, किशन कुंज भाग 1 और 2, जगतराम पार्क और गढ़वाली मोहल्ला के अलावा गीता कॉलोनी, कृष्णानगर और जगतपुरी इलाके शामिल हैं.

इसके अलावा ताज एन्क्लेव, रानी गार्डन, सुंदर पार्क, शास्त्री नगर, राम नगर, ब्लॉक संख्या 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, राम नगर एक्सटेंशन और न्यू लायलपुर (अलायलपुर) में भी जल संकट रहेगा. राधे श्याम पार्क, गोविंदपुरा, खुरेजी, बृजपुरी, शिव पुरी, दक्षिण अनारकली, साउथ अनारकली एक्सटेंशन, बलदेव पार्क, गोविंद पार्क, अर्जुन नगर, घोंडली और चंद्र नगर के निवासियों को भी जलापूर्ति में दिक्कत आएगी.

कैसे मंगाएं पानी का टैंकर

जलापूर्ति बाधित रहने के दौरान अगर किसी क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, तो निवासी टैंकर मंगाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सेंट्रल कंट्रोल रूम के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं. मंडावली वाटर इमरजेंसी (011-22727812) और जागृति वाटर इमरजेंसी (011-22374834, 22374237) के टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं.