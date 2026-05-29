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राजधानी दिल्ली में होगी पानी की किल्लत, 2030 तक हो सकती ग्राउंडवॉटर की दिक्कत, इन इलाकों में खतरा

Delhi Water Crisis Warning: दिल्ली में ग्राउंडवॉटर संकट गहराता जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक स्थिति गंभीर हो सकती है. जलभराव, प्रदूषण और पानी की कमी से निपटने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जरूरी बताई गई है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 29, 2026 11:49:46 AM IST

राजधानी दिल्ली में होगी पानी की किल्लत, 2030 तक हो सकती ग्राउंडवॉटर की दिक्कत, इन इलाकों में खतरा


Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली आने वाले वर्षों में गंभीर भूजल संकट का सामना कर सकती है. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में पेश की गई रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार अगर मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वर्ष 2030 तक दिल्ली में ग्राउंडवॉटर की हालत काफी खराब हो सकती है. लगातार बढ़ती आबादी, पानी की ज्यादा खपत ने हालात को चिंताजनक बना दिया है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में केवल यमुना बाढ़ क्षेत्र और रिज एरिया ही बड़े ग्राउंडवॉटर रिचार्ज जोन बचे हैं. इन क्षेत्रों में बारिश का पानी जमीन के अंदर जाकर ग्राउंडवॉटर को बढ़ाने में मदद करता है. लेकिन राजधानी के अधिकांश हिस्सों में ग्राउंडवॉटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है. कई इलाकों में जमीन के नीचे पानी का लेवल इतना कम हो चुका है कि भविष्य में पानी की भारी कमी हो सकती है.

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 पानी की क्वालिटी भी बनी चिंता

दिल्ली के कुछ जिलों में ग्राउंडवॉटर की क्वालिटी भी खराब पाई गई है. जांच में नाइट्रेट, फ्लोराइड, खारापन और भारी धातुओं की मात्रा सामान्य से ज्यादा मिली है. ये पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के पानी को बचाने, आर्टिफिशियल रिचार्ज बढ़ाने और ग्राउंडवॉटर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है. साथ ही रिचार्ज जोन को सेफ रखना भी बेहद जरूरी है.

 जलभराव की समस्या क्यों बढ़ रही है?

राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की समस्या लगातार बढ़ रही है. अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2017 के बाद अधिक बारिश, ग्राउंडवॉटर दोहन में कमी और जमीन के नीचे की संरचना इसके मेन कारण हैं. कई जगहों पर जमीन के अंदर ऐसी परतें हैं जो पानी को गहराई तक जाने से रोकती हैं. यही वजह है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र में ग्राउंडवॉटर लेवल लगातार बढ़ रहा है.

रिपोर्ट में 37 बड़े जलभराव वाले स्थानों की पहचान की गई है. साथ ही 124 बंद ट्यूबवेल में से 57 को दोबारा शुरू करने की सलाह दी गई है ताकि अतिरिक्त पानी निकाला जा सके और जलभराव कम हो.

 इन इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी

जंगपुरा, आईटीओ, प्रगति मैदान और सराय काले खां जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति ज्यादा गंभीर है. विशेषज्ञों के अनुसार इन क्षेत्रों में जमीन के नीचे चिकनी मिट्टी और सिल्ट की मोटी परतें मौजूद हैं, जिसके कारण पानी जमीन में नीचे नहीं जा पाता. यहां ग्राउंडवॉटर लेवल 1.5 मीटर से लेकर 7.73 मीटर तक पाया गया है.

समय रहते कदम उठाना जरूरी

दिल्ली में बढ़ता ग्राउंडवॉटर संकट और पानी की कमी आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी है. अगर अभी से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, भूजल संरक्षण, जलभराव प्रबंधन और प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में राजधानी को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है. पानी बचाना और उसका सही उपयोग करना अब केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी जिम्मेदारी बन चुकी है.

Tags: Delhi groundwater crisisdelhi newsDelhi Water Crisis
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