Delhi Water Crisis: दिवाली तक दिल्ली के लोगों के लिए बुरी खबर, घरों में नहीं आएगा पानी ! नोट करें अपने इलाके

Delhi Water Crisis: बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोग परेशान हैं. इस बीच दिल्ली के लाखों लोगों को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा. नहर की सालाना मरम्मत के कारण दक्षिण और मध्य दिल्ली में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने चेतावनी दी है कि दिवाली (8 नवंबर 2026) तक दक्षिण और मध्य दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो सकती है या रुक सकती है. इस दौरान यानी 8 नवंबर तक पानी के स्वाद में भी बदलाव आ सकता है. ऐसे में लोगों से धैर्य बरतने के साथ ही पानी भी सावधानी से इस्तेमाल करने की बात कही है.

नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अपर गंगा नहर की सालाना मरम्मत और रखरखाव के कारण दक्षिण और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में 8 नवंबर तक पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. यह नहर 2 प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) को कच्चा पानी (raw water) सप्लाई करती है. नगर निकाय (NDMC) के अनुसार, जिन इलाकों पर असर पड़ सकता है, उनमें भारती नगर, गोल्फ लिंक्स, लोधी एस्टेट, खान मार्केट, रवींद्र नगर, लोधी रोड के कुछ हिस्से, हाई कोर्ट, बापा नगर, पंडारा रोड, जोर बाग, लोधी कॉलोनी के कुछ हिस्से, बीके दत्त कॉलोनी, अमृता शेरगिल मार्ग, जनपथ के कुछ हिस्से, अलीगंज, पृथ्वीराज रोड के कुछ हिस्से, किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, राष्ट्रपति एस्टेट, नया PMO और काका नगर शामिल हैं.

सोनिया विहार WTP से बंद रहेगी सप्लाई

NDMC ने एक एडवाइजरी में कहा है कि सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) से पानी की सप्लाई बंद रहेगी. निकाय ने बताया कि इस दौरान यमुना नदी से पानी की सप्लाई की जाएगी. इसके चलते पानी के स्वाद में बदलाव आ सकता है। साथ ही, प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो सकती है और यह स्थिति 8 नवंबर 2026 तक बनी रह सकती है. अधिकारियों ने बताया कि दिवाली से पहले किए जाने वाले इस सालाना काम के कारण पानी में गंदलापन (turbidity) भी बढ़ सकता है. यह नहर सोनिया विहार और भागीरथी जल उपचार संयंत्रों (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) तक कच्चा पानी पहुंचाती है, जो मध्य और दक्षिण दिल्ली को क्रमशः 140 मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD) और 110 MGD पानी की आपूर्ति करते हैं.

अपर गंगा नहर की सफाई के चलते आई दिक्कत

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम ना बताने का अनुरोध पर बताया कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पानी का बैकअप रखें, क्योंकि रखरखाव (मेंटेनेंस) के दौरान कभी-कभी पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है. साथ ही, पानी के स्वाद में भी कुछ बदलाव महसूस हो सकता है. अधिकारी ने कहा कि यह रखरखाव कार्य आमतौर पर दिवाली तक चलता है और इस दौरान पानी की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इस अवधि में भी नहर से थोड़ी मात्रा में कच्चा पानी बहता रहेगा. हम काम में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के संपर्क में हैं. दिल्ली को उत्तर प्रदेश में स्थित ‘अपर गंगा नहर’ से कुल 256 MGD कच्चा पानी मिलता है, जो मुरादनगर रेगुलेटर से होकर आता है. इसमें से 144 MGD पानी सोनिया विहार प्लांट को और 112 MGD पानी भागीरथी प्लांट को भेजा जाता है.