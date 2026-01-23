Delhi Water Crisis: पानी के लिए तरस रही आधी दिल्ली, कहीं आपका इलाका भी तो नहीं है शामिल; यहां देखें एरिया की लिस्ट

Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में भले ही शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को बारिश हुई और कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव भी हो गया. बावजूद इसके आधी राजधानी में जल संकट कायम है. पानी किल्लत की यह दिक्कत 4 फरवरी, 2026 तक रहेगी. दिल्ली के 50 से ज्यादा इलाकों/कॉलोनियों में पानी की दिक्कत रहेगी. इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड की ओर से मुहैया कराई गई है. साथ ही लोगों से धैर्य रखने और बोर्ड के साथ सहयोग करने की भी अपील की गई है. DJB के मुताबिक, वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को सुबह 9 बजे से बंद है. यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में करीब 45 प्रतिशत पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है.

कब तक होगी पानी की किल्लत?

यहां पर बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों को वजीराबाद के अलावा हैदरपुर फेज-I, फेज-II, बवाना, नांगलोई, द्वारका व चंद्रावल WTP से पानी की आपूर्ति की जाती है. ऐसे में वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) बंद होने से जल संकट पैदा हो गया है. बताया जा रहा है कि इसके चलते आधे शहर में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है. DJB के अनुसार, आगामी 4 फरवरी तक दिल्ली में पानी आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित रहेगी, लोगों को कम प्रेशर से आने वाले पानी में ही गुजारा करना होगा. दिल्ली में 50 से ज्यादा इलाकों/कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अगले 4 फरवरी तक भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा.

क्या है DJB का ताजा बयान

दिल्ली जल बोर्ड ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को ही वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) प्लांट बंद होने के बाद लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. DJB लोगों से अपील करते हुए जानकारी दी है कि पिछले कई दिनों से हरियाणा से कम पानी आने के साथ-साथ यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिक्कत हो रही है. DSB नहर से भी कच्चा पानी नहीं मिलने स DJB के 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (जल शोधन संयंत्रों) में पानी के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है. इसमें वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) भी शामिल है. DJB के अधिकारियों के अनुसार, राजधावी दिल्ली में करीब 45 प्रतिशत पानी की आपूर्ति प्रभावित है. ऐसे में इसके चलते दिल्ली की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है.

पीतमपुरा

शालीमार बाग

लॉरेंस रोड

सरस्वती विहार

सैनिक विहार

मंगोलपुरी

पीरागढ़ी

बुध विहार

सुल्तानपुरी

अवंतिका

राजा गार्डन

राजौरी गार्डन

सुभाष नगर

हरि नगर

वेस्ट ज़ोन

कीर्ति नगर बीपीएस कमांड क्षेत्र

मायापुरी का कुछ हिस्सा

इंद्रलोक

टोडापुर

रोहिणी सेक्टर 29

सेक्टर 23 का MES इलाका

किराड़ी

रोहिणी (अवंतिका) सेक्टर-7

सेक्टर 11

सेक्टर 17

सेक्टर 18

सेक्टर 19

प्रशांत विहार

मधु विहार

मंगोलपुरी

पश्चिम विहार

मायापुरी

जनकपुरी

तिलक नगर

दिल्ली कैंट

पालम भूमिगत जलाशय कमांड क्षेत्र

डीयर पार्क भूमिगत जलाशय कमांड क्षेत्र

महिपालपुर

सागरपुर

बसंत विहार

सदर बाजार

सुल्तानपुर डबास

कुतुबगढ़

कराला

बवाना क्षेत्र

बवाना BPS का कमांड क्षेत्र

द्वारका के सभी सेक्टर और इसके आसपास की कॉलोनियां

IGI एयरपोर्ट

मजनू का टीला

ISBT

GPO

NDMC के इलाके

ITO

लोकनायक अस्पताल

डिफेंस कॉलोनी

CGO कॉम्प्लेक्स

राजघाट

WHO

IP इमरजेंसी

रामलीला मैदान

दिल्ली गेट

सुभाष पार्क

गुलाबी बाग

आजादपुर

शालीमार बाग

वजीरपुर

लारेंस रोड

मॉडल डाउन

जहांगीरपुरी

मूलचंद

साउथ एंक्सटेंशन

ग्रेटर कैलाश

दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों

दिल्ली कैंट

बुराड़ी और इसके आसपास के इलाके.

DJB के मताबिक, वजीराबाद के अलावा हैदरपुर फेज-I, फेज-II, बवाना, नांगलोई, द्वारका व चंद्रावल WTP से भी पानी आपूर्ति प्रभावित हुई है.आगामी 4 फरवरी तक जिसको देखते हुए बोर्ड ने प्रभावित इलाकों की सूची जारी की है. इस सूची को आप ऊपर देख सकते हैं.