Delhi Water Crisis: पानी के लिए तरस रही आधी दिल्ली, कहीं आपका इलाका भी तो नहीं है शामिल; यहां देखें एरिया की लिस्ट

Delhi Water Crisis: वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा कई अन्य WTP भी प्रभावित हुए हैं. इसके चलते करीब आधी दिल्ली पेयजल की कमी से जूझ रहा है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 23, 2026 12:23:57 PM IST



Delhi Water Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में भले ही शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को बारिश हुई और कुछ इलाकों में सड़कों पर जलभराव भी हो गया. बावजूद इसके आधी राजधानी में जल संकट कायम है. पानी किल्लत की यह दिक्कत 4 फरवरी, 2026 तक रहेगी. दिल्ली के 50 से ज्यादा इलाकों/कॉलोनियों में पानी की दिक्कत रहेगी. इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड की ओर से मुहैया  कराई गई है. साथ ही लोगों से धैर्य रखने और बोर्ड के साथ सहयोग करने की भी अपील की गई है. DJB के मुताबिक, वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को सुबह 9 बजे से बंद है. यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में करीब 45 प्रतिशत पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है. 

कब तक होगी पानी की किल्लत?

यहां पर बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों को वजीराबाद के अलावा हैदरपुर फेज-I, फेज-II, बवाना, नांगलोई, द्वारका व चंद्रावल WTP से पानी की आपूर्ति की जाती है. ऐसे में वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) बंद होने से जल संकट पैदा हो गया है. बताया जा रहा है कि इसके चलते आधे शहर में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है. DJB के अनुसार, आगामी 4 फरवरी तक दिल्ली में पानी आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित रहेगी, लोगों को कम प्रेशर से आने वाले पानी में ही गुजारा करना होगा. दिल्ली में 50 से ज्यादा इलाकों/कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अगले 4 फरवरी तक भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा.  

क्या है DJB का ताजा बयान

दिल्ली जल बोर्ड ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को ही वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) प्लांट बंद होने के बाद लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. DJB लोगों से अपील करते हुए जानकारी दी है कि पिछले कई दिनों से  हरियाणा से कम पानी आने के साथ-साथ यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिक्कत हो रही है.  DSB नहर से भी कच्चा पानी नहीं मिलने स DJB के 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (जल शोधन संयंत्रों) में पानी के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है. इसमें वजीराबाद जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) भी शामिल है. DJB के अधिकारियों के अनुसार, राजधावी दिल्ली में करीब 45 प्रतिशत पानी की आपूर्ति प्रभावित है. ऐसे में इसके चलते दिल्ली की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है. 

list DJB

  • पीतमपुरा
  • शालीमार बाग
  • लॉरेंस रोड
  • सरस्वती विहार
  • सैनिक विहार
  •  मंगोलपुरी
  • पीरागढ़ी
  • बुध विहार
  • सुल्तानपुरी
  • अवंतिका
  • राजा गार्डन
  •  राजौरी गार्डन
  • सुभाष नगर
  • हरि नगर
  • वेस्ट ज़ोन
  • कीर्ति नगर बीपीएस कमांड क्षेत्र
  • मायापुरी का कुछ हिस्सा
  • इंद्रलोक
  • टोडापुर
  •  रोहिणी सेक्टर 29
  • सेक्टर 23 का MES इलाका
  • किराड़ी 
  • रोहिणी (अवंतिका) सेक्टर-7
  • सेक्टर 11
  • सेक्टर 17
  • सेक्टर 18
  • सेक्टर 19
  • प्रशांत विहार
  • मधु विहार
  • मंगोलपुरी
  • पश्चिम विहार
  • मायापुरी
  • जनकपुरी
  • तिलक नगर
  • दिल्ली कैंट
  •  पालम भूमिगत जलाशय कमांड क्षेत्र
  •  डीयर पार्क भूमिगत जलाशय कमांड क्षेत्र
  • महिपालपुर
  • सागरपुर
  • बसंत विहार
  • सदर बाजार
  • सुल्तानपुर डबास
  • कुतुबगढ़
  •  कराला
  • बवाना क्षेत्र
  • बवाना BPS का कमांड क्षेत्र
  • द्वारका के सभी सेक्टर और इसके आसपास की कॉलोनियां
  • IGI एयरपोर्ट
  • मजनू का टीला
  •  ISBT
  • GPO
  • NDMC के इलाके
  •  ITO
  • लोकनायक अस्पताल
  • डिफेंस कॉलोनी
  • CGO कॉम्प्लेक्स
  •  राजघाट
  •  WHO
  • IP इमरजेंसी
  • रामलीला मैदान
  •  दिल्ली गेट
  •  सुभाष पार्क
  • गुलाबी बाग
  • आजादपुर
  • शालीमार बाग
  • वजीरपुर
  • लारेंस रोड
  •  मॉडल डाउन
  • जहांगीरपुरी
  • मूलचंद
  •  साउथ एंक्सटेंशन
  • ग्रेटर कैलाश
  • दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों
  • दिल्ली कैंट
  • बुराड़ी और इसके आसपास के इलाके.

DJB के  मताबिक, वजीराबाद के अलावा हैदरपुर फेज-I, फेज-II, बवाना, नांगलोई, द्वारका व चंद्रावल WTP से भी पानी आपूर्ति प्रभावित हुई है.आगामी 4 फरवरी तक  जिसको देखते हुए बोर्ड ने प्रभावित इलाकों की सूची जारी की है.  इस सूची को आप ऊपर देख सकते हैं. 

