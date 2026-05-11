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Delhi Water Crisis May 2026: इन 50 से अधिक जगहों पर पानी का संकट, जान लें कहीं आपका भी इलाका तो शामिल नहीं

Delhi Water Crisis May 2026: दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी कुछ दिनों के दौरान राजधानी दिल्ली के कई बड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 11, 2026 10:59:30 AM IST

delhi water crisis may 2026: दिल्ली में पानी का संकट, कितने लोग होंगे प्रभावित
delhi water crisis may 2026: दिल्ली में पानी का संकट, कितने लोग होंगे प्रभावित


Delhi Water Crisis May 2026: देश की राजधानी दिल्ली में गर्मियों के शुरू होते ही पानी की मांग के चलते आपूर्ति कम हो जाती है. इसके असर से  पानी की समस्या पैदा होती है और इसके लिए मारामारी शुरू हो जाती है. जलसंकट के बीच टैंकरों पर पानी के लिए झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं. इसका फायदा पानी माफिया उठाते हैं और निजी प्लांटों पर भी आसानी से पानी उपलब्ध नहीं होता.

मई का आधा महीना भी नहीं बीता है, लेकिन दिल्ली में अब पानी की समस्या ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा पहुंच गई है, जिसके चलते वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है. ऐसे में कई इलाकों में जलापूर्ति पर असर पड़ना तय है.  अधिकारियों का कहना है कि समस्या को जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब तक लोगों को पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा.

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50 प्रतिशत पानी प्रभावित

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी की आपूर्ति 50 प्रतिशत तक प्रभावित हुई है. यह दिक्कत कब तक रहेगी इस बार में कोई जानकारी नहीं दी गई है. बताया जा रहा है कि जब कि अमोनिया की मात्रा सीमित नहीं होती है तब तक यह दिक्कत रहेगी. कहा जा रहा है कि यमुना नदी में जैसे-जैसी पानी घटेगा अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी.

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कहां-कहां नहीं आएगी पानी

चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े एनडीएमसी क्षेत्र
करोल बाग
झंडेवालान
हिंदूराव, सिविल लाइंस
पटेल नगर
राजेंद्र नगर
शादीपुर

वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े मजनू का टीला
आईएसबीटी
जीपीओ
एनडीएमसी क्षेत्र
आईटीओ
हंस भवन
एलएनजेपी अस्पताल
डिफेंस कॉलोनी
सीजीओ कॉम्प्लेक्स
राजघाट
आईपी इमरजेंसी
रामलीला मैदान
दिल्ली गेट
सुभाष पार्क
गुलाबी बाग
तिमारपुर
एसएफएस फ्लैट्स
पंजाबी बाग
आजादपुर
शालीमार बाग
वजीरपुर
लॉरेंस रोड
मॉडल टाउन
जहांगीरपुरी
मूलचंद
साउथ एक्सटेंशन
ग्रेटर कैलाश
बुराड़ी
कैंटोनमेंट 

इंद्र एन्क्लेव फेस-2 में 50 हजार लोग हैं परेशान 

यहां पर बता दें कि बाहरी दिल्ली के इंद्र एन्क्लेव फेस-2 इलाके के लोग काफी समय से जलसंकट से परेशान हैं. भीषण गर्मी के चलते इंद्र एन्क्लेव फेस-2 में 50,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं.लोगों का कहना है कि कई जगहों पर पानी नहीं आ रहा है और कई स्थानों पर दूषित जलापूर्ति हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पानी नहीं आने से चलते लोगों को पानी टैंकरों और निजी प्लांटों से खरीदना पड़ता है.  

Tags: delhi newsDelhi Water Crisis
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