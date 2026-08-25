Home > दिल्ली > Delhi Wall Collapse: कश्मीरी गेट में भारी बारिश के बीच भरभराकर गिरी दीवार, दूसरी मंजिल पर फंसे तीन लोगों पुलिसकर्मियों ने बचाया

Delhi Wall Collapse: कश्मीरी गेट में भारी बारिश के बीच भरभराकर गिरी दीवार, दूसरी मंजिल पर फंसे तीन लोगों पुलिसकर्मियों ने बचाया

Kashmere Gate Wall Collapse: कूचे मोहतार खान में एक इमारत की दीवार गिरने की सूचना पुलिस को मिली थी. इसके बाद मौके पर पहुंचे तीनों पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव अभियान शुरू किया और तीन लोगों की जान बचाई.

By: Hasnain Alam | Published: August 25, 2026 10:51:33 PM IST

कूचे मोहतार खान में गिरी बिल्डिंग की दीवार
कूचे मोहतार खान में गिरी बिल्डिंग की दीवार


Delhi Kashmere Gate Wall Collapse: दिल्ली में भारी बारिश का दौर जारी है. इस बीच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कश्मीरी गेट थाना इलाके में आज सुबह (25 अगस्त) एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कूचे मोहतार खान में एक इमारत की दीवार गिरने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही कोतवाली थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल अंकुर, हेड कॉन्स्टेबल अनुज कुमार और कॉन्स्टेबल प्रवीण कुमार बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचे.

मौके पर पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने स्थिति का जायजा लिया, तो पता चला कि इमारत का एक हिस्सा अस्थिर हो चुका था और दूसरी मंजिल पर तीन लोग फंसे हुए थे. लगातार हो रही भारी बारिश और जर्जर इमारत की स्थिति के बावजूद तीनों पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

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तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

पुलिसकर्मियों ने बेहद सावधानी और तत्परता के साथ दूसरी मंजिल पर फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. उनकी सूझबूझ, साहस और समय पर की गई कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया और तीन लोगों की जान बच गई.

बारिश और मुश्किल हालात के बीच दिल्ली पुलिस के इन जवानों ने एक बार फिर अपने कर्तव्य और मानवता की मिसाल पेश की है. हेड कॉन्स्टेबल अंकुर, हेड कॉन्स्टेबल अनुज कुमार और कॉन्स्टेबल प्रवीण कुमार की बहादुरी और तत्परता की इलाके में भी सराहना की जा रही है.

बुधवार को भी बारिश का अनुमान

बता दें कि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है. सोमवार की तरह मंगलवार को भी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई. बारिश के वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली. इसके अलावा ट्रैफिक जाम की वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को भी दिल्ली में बारिश का अनुमान है.

Tags: delhi news
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