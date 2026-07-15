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दिल्ली में वोटर वेरिफिकेशन तेज, इन दस्तावेजों के बिना बढ़ सकती है परेशानी; चुनाव आयोग के नए अभियान में ये काम जरूर करें

Delhi Voter List Verification 2026: दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान चलाया जा रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 15, 2026 1:23:03 PM IST

दिल्ली में वोटर वेरिफिकेशन तेज
दिल्ली में वोटर वेरिफिकेशन तेज


Delhi Voter List Verification 2026: दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के दौरान अगर किसी मतदाता का पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलता है, पता गलत पाया जाता है या आवेदन में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है. ऐसे मामलों में जरूरी दस्तावेज जमा कर अपनी जानकारी सही साबित करनी होगी, ताकि वोटर लिस्ट से नाम हटने जैसी स्थिति न बने.

 किन लोगों को मिल सकता है नोटिस?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के मुताबिक, सत्यापन के दौरान अगर किसी मतदाता की जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती या उसका पुराना वोटर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, तो उसे नोटिस जारी किया जा सकता है. इसके बाद तय समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी होगा.

कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए 12 तरह के दस्तावेज मान्य किए हैं. इनमें शामिल हैं
  •  जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  •  शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  •  जाति प्रमाण पत्र
  •  राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित दस्तावेज
  •  सरकारी पहचान पत्र
  •  पेंशन भुगतान आदेश
  •  भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  •  आधार कार्ड (निर्धारित नियमों के अनुसार)
  •  अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज

 कुछ मामलों में अलग दस्तावेज भी जरूरी

अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता विदेशी नागरिक हैं, तो उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की कॉपी जमा करनी होगी.यदि किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा.वहीं, जिन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता हासिल की है, उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

 दिल्ली में तेजी से चल रहा सत्यापन अभियान

CEO कार्यालय के अनुसार, दिल्ली में 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें से करीब 98.57 फीसदी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच चुका है. अब केवल लगभग 1.5 फीसदी मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाना बाकी है.बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म एकत्र कर रहे हैं. वहीं बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन भी आवेदन जमा कर रहे हैं. अब तक 17.66 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

 समय पर कराएं सत्यापन

चुनाव अधिकारियों ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना सत्यापन पूरा करें और जरूरत पड़ने पर सही दस्तावेज जमा करें. इससे वोटर लिस्ट में उनका नाम बिना किसी परेशानी के बना रहेगा और मतदान के समय किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

Tags: Delhi Voter ListElection CommissionSIR CampaignVoter Verification
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