Delhi House Fire: दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. पुलिस ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में एक घर में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य झुलस गए. शाहदरा के DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा कि पुलिस को आग की खबर मिली और वो मौके पर पहुंचे, जहां चार लोग मरे हुए पाए गए. उन्होंने कहा कि दो घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अभी स्थिर है.

आखिर कैसे लगी भीषण आग

पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट से लगी होगी. आग बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी थी. मौके से मिले वीडियो में बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कई ई-रिक्शा के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं. जानलेवा आग के बाद बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा झुलस गया. एक और वीडियो में, अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH | Delhi | Four dead after fire broke out at a house in Lane No. 11, Vishwas Nagar, reportedly sparked by an e-rickshaw charging point https://t.co/RWgB0xczPu — ANI (@ANI) November 29, 2026

आग ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर लगी

साथ ही बता दें कि आग बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी थी. आग से प्रभावित सभी छह लोगों को मेजेनाइन फ्लोर से बाहर निकाला गया, जिनमें से चार को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने कहा कि इस जानलेवा आग की आगे की जांच चल रही है. DCP के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि आग ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर लगी थी. आग तेज़ी से फैली और घर की पहली मंज़िल पर सो रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस और संबंधित एजेंसियां ​​आगे की कानूनी और जांच कार्रवाई कर रही हैं.

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