Home > क्राइम > फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।

फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।

देबोस्मिता पॉल की बहन ने 4 जून रात करीब 02:35 बजे पीसीआर कॉल करके पुलिस को सूचित किया. बताया जा रहा है कि फ्लैट अंदर से बंद था और फोन अनरीचेबल था. ऐसे में ताला तोड़कर मृतका को बाहर निकाल गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा.

By: Kajal Jain | Published: June 5, 2026 11:03:31 AM IST

फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार... दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।
फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार... दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।


दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसिस्टेंट प्रोफेसर का शव मिलने से सनसनी मच गई है. पुलिस ने बताया कि 43 वर्षीय प्रोफेसर को गुरुवार दोपहर पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव स्थित अपने फ्लैट में मृत पाया. प्रोफेसर के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं जो संकेत देते हैं कि मामला सुसाइड का नहीं बल्कि मर्डर है, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फ्लैट में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्यारा महिला को पहले से जानता था. इस मामले की जानकारी मृतका की बहन ने एक पीसीआर कॉल से दी थी.

फ्लैट में अकेली रहती थी महिला

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि 49 वर्षीय देबोस्मिता पॉल दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और वसुंधरा एन्क्लेव के सत्यम अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं. पुलिस ने बताया कि देबोस्मिता पॉल के पति बैंगलुरु में रहते हैं लेकिन पिछले 4 सालों से चल रही तलाक की कार्रवाई के चलते वो अपने पति से अलग रहती थीं. 

You Might Be Interested In

बहन ने दी हादसे की जानकारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका की बड़ी बहन देवरती पॉल, जो अपने परिवार के साथ मयूर विहार में रहती हैं, से करीब 2:35 बजे न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन को एक PCR कॉल मिला था. शिकायतकर्ता ने बताया कि कई बार कॉल करने के बावजूद उनकी बहन कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी. जब शक हुआ तो बहन को देखने के लिए अपार्टमेंट गईं. पहले तो फ्लैट को बाहर से बंद पाया. जब ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो अंदर अपनी बहन को फर्श पर संदिग्ध हालातों में मृत पाया. 

इलाके में सनसनी

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि घटनास्थल पर सबसे पहले मृत महिला की बड़ी बहन ही पहुंची थी. फ्लैट पर ताला मिलने पर स्थानीय लोगों के जरिए सोसाइटी के RWA को सूचित किया गया और सभी की उपस्थिति में ताला तोड़ा गया. इस घटना ने पूरे अपार्टमेंट में सनसनी मचा गई है. इतने पॉश अपार्टमेंट में घटना को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है और इलाके की घेराबंदी भी की जा चुकी है.

सिर और कलाई पर गहरी चोट के निशान

फिलहाल पुलिस की टीम ने देबोस्मिता पॉल के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया है.क्राइम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं. पुलिस ने बताया कि मृतका के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं और कलाई की नसें भी कटी हुई हैं. हालांकि घर पर कैश और ज्वेलरी अपने स्थान पर रखे मिले, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया.

कॉलेज प्रशासन ने बताई ये बात

पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. अपराधी की पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बना दी गई हैं. पुलिस को जानकारी मिली है कि मृतका ने हत्या से पहले अपनी मां को दवाईयां भेजी थीं. जबकि मृतका के कॉलेज की एक प्रोफेसर ने बताया कि गुरुवार को प्रिंसिपल के पर्सनल असिसटेंट ने 49 वर्षीय असिसटेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल से संपर्क करने की कोशिश की.उनका प्रमोशन इंटरव्यू था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई. फिर सहकर्मियों से पता चला कि उनका निधन हो गया है.

शांत स्वभाव की थीं प्रोफेसर पॉल

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देबोस्मिता पॉल काफी शांत स्वभाव की महिला थीं. असिसटें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने से पहले वो गेस्ट लेक्चरार के तौर पर काम करती थीं. हालांकि उनकी मैरिड लाइफ कानूनी विवादों में थी लेकिन वो अपनी निजी मामलों को अपने तक सीमित रखती थीं. वो एक समर्पित प्रोफेसर थीं.

ये भी पढ़ें:- दुश्मन की गोली भी जिसका कुछ न बिगाड़ सकी, उसे घर के बगीचे में आई दर्दनाक मौत; अस्पताल पहुंचने से पहले थमीं सांसें!

Tags: crime newsdelhi crime newsdelhi universitymurder mysteryShivaji CollageVasundhara Enclave
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।
फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।
फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।
फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान।