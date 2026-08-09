दिल्ली यूनिवर्सिटी की 'ब्राइट स्टूडेंट' ने उठाया खौफनाक कदम, हाथ पर लिखा था वो सच... प्रिंसिपल बोले- 'काश हमें पता होता उसके दिल में क्या चल रहा है!'

देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है. दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा ने राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक मॉल की ऊपरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. पुलिस के मुताबिक, यह मामला आत्महत्या का लग रहा है और घटनास्थल से एक हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. यह पूरी घटना शनिवार दोपहर की है, जब राजौरी गार्डन थाने के हेड कांस्टेबल अवधेश रूटीन गश्त पर थे. इसी दौरान उनकी नजर मॉल के पास पड़ी एक युवती के शव पर पड़ी. पुलिस और फॉरेंसिक (FSL) टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की. मृतका की पहचान देहरादून की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा के रूप में हुई है, जो दिल्ली में रहकर बीए तीसरे साल की पढ़ाई कर रही थी. परिवार ने बताया कि साल 2021 में मां के निधन के बाद से युवती डिप्रेशन से जूझ रही थी. कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी उसे अपने बैच की सबसे ब्राइट और होनहार छात्रा बताया है. पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस को कैसे लगी घटना की भनक?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरी घटना 8 अगस्त की दोपहर की है. राजौरी गार्डन थाने के हेड कांस्टेबल अवधेश जब अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनकी नजर मॉल के पास एक युवती के शव पर पड़ी. हालात को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि युवती ने मॉल की किसी ऊपरी मंजिल से छलांग लगाई है. तुरंत इसकी सूचना थाने को दी गई, जिसके बाद सब-इंस्पेक्टर प्रकाश कश्यप और उनकी टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) के एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

हाथ से लिखा सुसाइड नोट बरामद

जांच के दौरान पुलिस को मृतका के पास से एक हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला. इस नोट में उसने लिखा था कि वह अपनी मर्जी से अपनी जीवनलीला समाप्त कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती छानबीन और मुआयने में किसी भी तरह की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं. मृतका मूल रूप से देहरादून की रहने वाली थी और दिल्ली के प्रसिद्ध आर्यभट्ट कॉलेज से बीए थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी. पूछताछ में परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में अपनी मां के निधन के बाद से वह काफी समय से डिप्रेशन का शिकार थी.

Delhi: On August 8, while on routine patrolling duty, HC Avdesh noticed the body of a 19-year-old woman near Mall of Rajouri, adjacent to Pink Line Metro Station, Rajouri Garden. The information was recorded at PS Rajouri Garden. Crime team and FSL team conducted a detailed… — ANI (@ANI) August 9, 2026

कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बताया कि वह अपनी कक्षा की सबसे ब्राइट और होनहार छात्राओं में से एक थी. उन्होंने कहा कि कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि छात्रा के दिल में क्या चल रहा है, वरना शायद उसकी मदद की जा सकती थी.

आगे क्या कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस?

दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिले के डीसीपी हाटेश्वर वी स्वामी ने बताया कि इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:- कौन है सीरियल किलर मोहम्मद राजी? कुख्यात बनने के लिए बनाया 100 कत्ल का टार्गेट, नशा करते ही निकाल लेता था बेगुनाहों की जान!