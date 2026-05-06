Delhi Truck Strike 2026: सप्लाई चेन पर मंडराया बड़ा संकट! ट्रक ऑपरेटरों ने किया ‘चक्का जाम’ का एलान

Delhi Truck Strike 2026: ट्रक ऑपरेटरों ने 22 मई से 24 मई तक दिल्ली में तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. माल ढोने वाले वाहनों पर ‘पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क’ (ECC) में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए उन्होंने ‘चक्का जाम’ करने का फैसला किया है. इस विरोध प्रदर्शन से फल, सब्ज़ियां, दूध, दवाएं और कपड़े जैसी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है.

ट्रक वाले हड़ताल क्यों कर रहे हैं?

यह फ़ैसला मंगलवार को पंजाबी बाग में दिल्ली-NCR के ट्रक ऑपरेटरों की एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया. यूनियनें मुख्य रूप से सरकार के हाल के तीन फ़ैसलों का विरोध कर रही हैं:

दिल्ली की सीमा के अंदर माल लादने और उतारने वाले वाहनों पर पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क में बढ़ोतरी.

1 नवंबर से BS-IV डीज़ल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध; यूनियनों का तर्क है कि इससे लगभग 17 लाख वाहन प्रभावित होंगे.

BS-VI वाहनों पर भी पर्यावरण शुल्क लगाना, जबकि ये वाहन पहले से ही आधुनिक उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा कि यह तीन दिन की हड़ताल एक सांकेतिक चेतावनी है.

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन फ़ैसलों को वापस नहीं लेती है, तो विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है.

रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर

आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी और गाज़ीपुर मंडी जैसे बड़े थोक बाज़ारों में माल की आवक में भारी गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पड़ोसी राज्यों से किसी भी मालवाहक वाहन को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा.

चूंकि दिल्ली अपनी रोज़मर्रा की दूध और ताज़े फल-सब्ज़ियों की ज़रूरत के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए 72 घंटे की इस रुकावट से तुरंत किल्लत पैदा हो सकती है.

रिटेलरों ने पहले ही चिंता जताई है कि घबराहट में खरीदारी और कम सप्लाई के कारण, मौसमी सब्ज़ियों और फलों की कीमतें पहले 48 घंटों के अंदर ही दोगुनी हो सकती हैं. जहां एक तरफ़ खाने-पीने की चीज़ों पर ध्यान है, वहीं जीवन रक्षक दवाओं और औद्योगिक कच्चे माल के परिवहन में भी काफ़ी देरी होगी.

सरकार की तरफ से उठाए गए कदम

खबरों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को अलर्ट पर रखा है. अधिकारी मदर डेयरी और सफल आउटलेट्स तक दूध और सब्जियों की न्यूनतम सप्लाई बनाए रखने के लिए छोटे कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रहे हैं. जैसे-जैसे 22 मई की डेडलाइन करीब आ रही है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे खराब न होने वाली ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक जमा कर लें.

इस बीच, यात्रियों को सिंघु, टीकरी और गाज़ीपुर जैसे बॉर्डर पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जहाँ ट्रक ड्राइवरों के धरने पर बैठने की उम्मीद है.

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