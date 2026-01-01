Delhi Traffic: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! कनॉट प्लेस से नई दिल्ली तक भारी जाम, घर इ बाहर निकलने से पहले देखें कौन-कौन से रास्ते बंद

Delhi Traffic Update: नए साल के जश्न की वजह से कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जो देर रात तक रहा. कनॉट प्लेस में एंट्री के सभी रास्ते बंद होने से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई. कनॉट प्लेस के आस-पास के इलाकों में गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं. लोग आधे घंटे से 45 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे. हालांकि, सभी जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद थे और ट्रैफिक साफ करने और गाड़ियों को कनॉट प्लेस में घुसने से रोकने में मुस्तैद दिखे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अधिकारी भी सड़कों पर दिखे.

कनॉट प्लेस से वाहनों की एंट्री बंद

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर एक एडवाइजरी जारी की और बुधवार शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में एंट्री बंद कर दी. कनॉट प्लेस के आसपास कई जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, जिनमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पटेल चौक के पास, केजी मार्ग पर फिरोजशाह चौक के पास, बाराखंभा रोड पर मंडी हाउस के पास, रंजीत फ्लाईओवर पर कमला मार्केट के पास, पंचकुइयां रोड पर पहाड़गंज के पास और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हनुमान मंदिर से पहले बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक रोका गया.

यहाँ लगा भारी जाम

जब ड्राइवर कनॉट प्लेस जाते समय इस पॉइंट पर पहुँचे, तो वहाँ तैनात ट्रैफिक कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को उन्हें स्थिति समझाते और वापस भेजते देखा गया. इससे शाम से ही इन रास्तों पर ट्रैफिक जाम शुरू हो गया. नतीजतन, मंडी हाउस गोलचक्कर, बंगाली मार्केट गोलचक्कर, रंजीत सिंह फ्लाईओवर के उत्तरी छोर, मिंटो रोड-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग, चेम्सफोर्ड रोड (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) के पास मुंजे चौक, आर.के. आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त मार्ग क्रॉसिंग, गोल मार्केट गोलचक्कर, जीपीओ गोलचक्कर, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग, जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन, विंडसर प्लेस गोलचक्कर और जनपथ, और दूसरी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं.

एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस

इन रास्तों पर देर रात तक ट्रैफिक जाम रहा. साकेत मॉल के पास साकेत, नेहरू प्लेस, वसंत कुंज, वसंत विहार, रोहिणी, पंजाबी बाग और पहाड़गंज इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति रही. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों ने दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. लोग अपनी गाड़ियों से कनॉट प्लेस जाने की ज़िद कर रहे थे. ड्राइवरों को स्थिति समझाने में काफी समय लग रहा था, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो रहा था. हालांकि, देर शाम इंडिया गेट पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता हुआ दिखा. ट्रैफिक पुलिस अधिकारी किसी भी गाड़ी को वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे.

