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जंतर मंतर पर मिनी लॉकडाउन! कनॉट प्लेस में भी लगे कई प्रतिबंध; घर से निकलने से पहले नोट करें ट्रैफिक एडवाइजरी

Jantar Mantar Protest: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

By: JP Yadav | Published: October 2, 2026 9:15:57 AM IST

जंतर मंतर पर मिनी लॉकडाउन! कनॉट प्लेस में भी लगे कई प्रतिबंध; घर से निकलने से पहले नोट करें ट्रैफिक एडवाइजरी
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Jantar Mantar Protest: कथित तौर पर वोट चोरी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रही है. इसमें देश के प्रमुख राजनीतिक दल भी शिरकत कर सकते हैं.  ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और आम आदमी पार्टी (AAP) के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ऐसे में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले ही अलर्ट हो गई है.  

दिल्ली से लगे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर भी जवान तैनात किए गए हैं. इसके अलावा जंतर मंतर के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी गई है. धारा-163 लागू होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर और कनॉट प्लेस वाले इलाके में लोगों को भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं है. हालात बेकाबू ना हो जाएं, इसको देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है. 

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दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइवजरी

दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. बावजूद इसके सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर जंतर-मंतर और उसके आस-पास के पॉइंट में ट्रैफिक पर पाबंदी और मूवमेंट पर नियंत्रण को देखते हुए सलाह दी गई है कि वो प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और दिल्ली में जाने से पहले  प्लान बना लें. 

कहां-कहां हो सकती है दिक्कत 

दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइवजरी के मुताबिक, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन/नियम लागू रहेगा. लोगों से कहा गया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों को फॉलो करें, जिससे उन्हें कम से कम दिक्कत होगी. 

लग सकता है जाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो अतिरिक्त समय निकालकर ही घर से निकलें. दिल्ली में यात्रा करने के लिए कुछ समय लेकर चलें और जहां भी संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. कार चालकों से ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया है कि वे धैर्य रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अनुरोध किया गया है कि इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें.    

वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार को 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की.  ये पाबंदियां राजघाट और विजय घाट पर गांधी जयंती कार्यक्रमों के साथ-साथ लागू की गई हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक विशेष इंतजाम किए हैं.

DMRC ने बताया कि इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी 

1. जनपथ

2. पटेल चौक

3. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

4. राजीव चौक

5. सेवा तीर्थ

6. मंडी हाउस

7. लोक कल्याण मार्ग

8. INA

9. चावड़ी बाजार

10. रामकृष्ण आश्रम मार्ग

11. नई दिल्ली

Tags: home-hero-pos-2jantar mantar protest
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