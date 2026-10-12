Congress Protest: CJP के बाद अब कांग्रेस की बारी, घर से निकलने से पहले जान लें दिल्ली पुलिस की ताजा एडवाइजरी

Congress Protest: कथित तौर पर वोट चोरी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को भी लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी है. कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा मुख्यम विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है. इसके चलते दिल्ली पुलिस ने रविवार रात जारी की गई नई एडवाइजरी में राजधानी में कई प्रतिबंधों का एलान किया है. इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे से ही डायवर्जन प्रभावी हो गई है, जो शाम तक या कहें देर रात तक चलेगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं. ऐसे में दिल्ली में कई जगहों ट्रैफिक रूट डायवर्ट रहेगा. ये डायवर्जन धौला कुआं फ्लाईओवर, लोधी रोड फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल और अन्य जगहों पर लागू किए जाएंगे. डायवर्जन को देखते हुए पुलिस ने निवासियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और किसी भी गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा है.

कौन से रूट प्रभावित होंगे?

1. शंकर रोड गोलचक्कर – वंदे मातरम ‘T’ पॉइंट (नई दिल्ली की ओर)

2. धौला कुआं फ्लाईओवर

3. झंडेवालान गोलचक्कर

4. पंचकुइयां गोलचक्कर

5. मंडी हाउस गोलचक्कर

6. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)

7. राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)

8. मिंटो रोड/दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

9. गुरु नानक चौक

10. चेम्सफोर्ड रोड – आउटर सर्कल कनॉट प्लेस T-पॉइंट

11. भैरों रोड- MGM (रिंग रोड) T-पॉइंट

12. लोधी रोड फ्लाईओवर

13. नीला गुंबद गोलचक्कर

14. मदरसा T-पॉइंट

15. सम्राट होटल गोलचक्कर

16. सरदार पटेल मार्ग- पंचशील मार्ग क्रॉसिंग

17. भीकाजी कामा प्लेस के नीचे

18. मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे

19. रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग T-पॉइंट

20. अशोक रोड – जंतर मंतर रोड गोलचक्कर

21. विंडसर पैलेस गोलचक्कर

22. टॉल्स्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग

23. रेल भवन गोलचक्कर

24. जय सिंह रोड – संसद मार्ग क्रॉसिंग

25. आउटर सर्कल कनॉट प्लेस – बाराखंबा रोड T-पॉइंट

26. गोल डाक खाना गोलचक्कर

27. पटेल चौक गोलचक्कर

28. जय सिंह रोड – अशोक रोड T-पॉइंट

29. RML अस्पताल गोलचक्कर

30. आउटर सर्कल कनॉट प्लेस – संसद मार्ग T-पॉइंट

दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक पाबंदियों के बीच सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं. DMRC स्टेशनों को बंद करने का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के रविवार के उस निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में मेट्रो और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए, साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार वाले प्रदर्शनकारियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हिरासत में नहीं लिया जा सकता है. सोमवार को पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे.