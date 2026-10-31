Delhi Traffic Police Advisory: 1 नवंबर को दिल्ली में होंगे 10 डायवर्जन, 11 सड़कें भी रहेंगी प्रभावित; घर से निकलने से पहले जान लें जरूरी बात

Delhi Traffic Police Advisory: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और कथित वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित गड़बड़ी के विरोध में इंडिया गठबंधन (INDIA Bloc) द्वारा रविवार (1 नवंबर, 2026) को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली का आयोजन किया जा रहा है. यह रैली रविवार, 1 नवंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे शुरू होगी. इस दौरान विपक्षी नेता और कार्यकर्ता मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से रामलीला मैदान तक एक मार्च (चलो दिल्ली मार्च) निकालेंगे. इसके चलते यानी दिल्ली में आवागमन में कोई बाधा नहीं आए,इसलिए 10 डायवर्जन किए गए हैं और 11 सड़कें प्रभावित रहेंगीं. ‘इंडिया’ गठबंधन की रामलीला मैदान रैली के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. मध्य और नई दिल्ली के इलाकों से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर लगभग 350 ट्रैफिक कर्मी और 100 से ज्यादा होम गार्ड तैनात रहेंगे.

रामलीला मैदान के आसपास बाधित हो सकते हैं रास्ते

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार (31 अक्टूबर, 2026 ) को बताया कि रविवार को मध्य दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम 11 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रह सकती है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली “चलो दिल्ली” रैली के कारण ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रभावित सड़कों और डायवर्जन वाले पॉइंट्स के अलावा, रामलीला मैदान के आसपास के चार रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा. यहां ट्रैफिक की स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही वाहनों को जाने की अनुमति दी जाएगी. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल रेंज ट्रैफिक) के. रमेश ने बताया कि ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 10 डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वाहनों का रास्ता बदला जा सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रभावित सड़कों और डायवर्जन वाले पॉइंट्स के अलावा, रामलीला मैदान के आसपास के चार रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा. यहाँ ट्रैफिक की स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही वाहनों को जाने की अनुमति दी जाएगी. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने यह रैली मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बुलाई है. वे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

तैनात रहेंगे 3000 से ज्यादा जवान

अधिकारियों ने बताया कि मध्य और नई दिल्ली के इलाकों से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर लगभग 350 ट्रैफिक कर्मी और 100 से ज्यादा होम गार्ड तैनात रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल के अंदर और आसपास दिल्ली पुलिस के 3,000 से ज्यादा जवान और दंगा-रोधी उपकरणों से लैस सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात रहेंगी. चूंकि इस रैली में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं, उनके समर्थकों, छात्र संगठनों और अन्य समूहों के लोगों के बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए रामलीला मैदान से सटे रास्तों और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर डायवर्ट (रास्ता बदला) किया जाएगा.

डायवर्जन पॉइंट और प्रभावित होने वाले रास्ते

डीसीपी ने बताया कि ये 10 डायवर्जन पॉइंट नेताजी सुभाष मार्ग टी-पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ ए-पॉइंट, अजमेरी गेट ट्रैफिक सिग्नल, बाराखंभा रोड पर रणजीत सिंह फ्लाईओवर, भवभूति मार्ग-डीडीयू मार्ग ट्रैफिक सिग्नल, झंडेवालान गोलचक्कर, तुर्कमान गेट और मीरदर्द चौक हैं. उन्होंने कहा कि इन सभी डायवर्जन पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस के पर्याप्त जवान तैनात रहेंगे, जो वाहन चालकों को रास्ता बताने में मदद करेंगे.

डीसीपी रमेश ने कहा कि रैली के दौरान बीएसजेड मार्ग, राजघाट से जेएलएन मार्ग तक का पूरा हिस्सा, डीबीजी रोड और मिंटो रोड पर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों की आवाजाही को ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार नियंत्रित या अनुमति दी जाएगी. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, जिन 11 रास्तों पर असर पड़ सकता है, उनमें बहादुर शाह जफर (BSZ) मार्ग (आईटीओ से दिल्ली गेट तक), जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक होते हुए अजमेरी गेट तक), अरुणा आसफ अली रोड (अजमेरी गेट से हमदर्द चौक, तुर्कमान गेट होते हुए दिल्ली गेट तक), मिंटो रोड-कमला मार्केट गोलचक्कर-हमदर्द चौक, रणजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट तक, डीबीजी रोड (झंडेवालान गोलचक्कर से अजमेरी गेट चौक की ओर), डब्ल्यू-पॉइंट (BSZ मार्ग), बाराखंभा रोड से मंडी हाउस गोलचक्कर होते हुए सिकंदरा रोड तक, कस्तूरबा गांधी (KG) मार्ग-फिरोजशाह रोड, चेम्सफोर्ड रोड और मिंटो रोड शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रभावित सड़कों और डायवर्ट किए गए रास्तों के अलावा, रामलीला मैदान के आसपास के चार हिस्सों – गुरु नानक चौक से कमला मार्केट गोलचक्कर, कमला मार्केट गोलचक्कर से हमदर्द चौक, हमदर्द चौक से तुर्कमान गेट, और तुर्कमान गेट से गुरु नानक चौक – पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ वाहनों को मौजूदा ट्रैफिक स्थिति और जरूरत के हिसाब से चलने की अनुमति दी जाएगी.

इन रास्तों का करें इस्तेमाल

ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि अगर वे डीबीजी रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो चेम्सफोर्ड रोड – कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल – मिंटो रोड – भवभूति मार्ग वाले रास्ते का इस्तेमाल करें. पूर्वी दिल्ली से आने वाले यात्रियों को स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ पहुंचने के लिए आईटीओ – डीडीयू मार्ग – भवभूति मार्ग वाले रास्ते से जाना चाहिए.

घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें

यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए और स्टेशन पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर चलना चाहिए. हम लोगों से अपील करते हैं कि वे जहां तक ​​संभव हो, सार्वजनिक परिवहन (खासकर दिल्ली मेट्रो) का इस्तेमाल करें. अपने वाहनों को केवल तय पार्किंग जगहों पर ही पार्क करें, सड़क किनारे पार्किंग से बचें, और सड़क को ट्रैफिक तथा आपातकालीन वाहनों के लिए खाली रखें। यात्रियों को मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए. साथ ही, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु के बारे में तुरंत सूचना दें.