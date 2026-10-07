Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली में आज लग सकता है महाजाम, किन रास्तों से बचें-कहां नहीं मिलेगी पार्किंग; रूट प्लान हुआ जारी

Delhi Traffic Police Advisory: भारतीय जनता पार्टी बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी. इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में ही कई जगहों पर आयोजन किए जाएंगे. दिल्ली की कई अहम सड़कों पर बुधवार को ट्रैफिक पाबंदियां लगाई गई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली BJP अपना मुख्य ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम आयोजित करेगी. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम से पहले दिल्ली भर के संगठनात्मक मंडलों से BJP कार्यकर्ता और समर्थक भी कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होंगे. इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, रेखा गुप्ता, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय व राज्य स्तर के पदाधिकारियों समेत बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, बुधवार सुबह 5 बजे शुरू हुई पाबंदियां दोपहर 1 बजे तक इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के आस-पास लागू रहेंगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक की स्थिति और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर, इस दौरान बहादुर शाह ज़फर मार्ग, JLN मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड), IP मार्ग और विकास मार्ग पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा.

कैसा रहेगा रिंग रोड पर हाल

वहीं, रिंग रोड के दोनों कैरिजवे पर शांति वन क्रॉसिंग-राजघाट-भैरव मार्ग, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, IP फ्लाईओवर और सलीमगढ़ बाईपास के बीच का हिस्सा, JLN मार्ग पर W-पॉइंट-दिल्ली गेट और दिल्ली गेट-राजघाट जैसे रास्तों पर भी ट्रैफिक डायवर्जन होगा.

In connection with a scheduled programme at KD Jadhav Indoor Stadium, Indira Gandhi Stadium Complex, Delhi on 07.10.2026 from 05:00 AM to 01:00 PM, a large number of participants and vehicles are expected in the area. GENERAL INSTRUCTIONS •Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. •For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates @LtGovDelhi @DelhiPolice @CPDelhi — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 6, 2026

PTI के अनुसार, एडवाइजरी में कहा गया है कि राजघाट-किसान घाट/पावर हाउस रोड का हिस्सा और IP मार्ग व विकास मार्ग होते हुए ITO और यमुना ब्रिज के बीच दोनों कैरिजवे भी प्रभावित होंगे. पुलिस ने बताया कि ऑपरेशनल ज़रूरतों के कारण बुधवार सुबह 6 बजे से ही सेक्रेटेरिएट रोड और वेलोड्रोम रोड पर ट्रैफ़िक की इजाज़त नहीं होगी.

इन रास्तों पर जाने से बचें

ट्रैफ़िक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जहां तक हो सके, सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग, जेएलएन मार्ग, रिंग रोड और सलीमगढ़ बाईपास पर जाने से बचें.

नहीं मिलेगी पार्किंग

प्रभावित सड़कों और रास्तों पर पार्किंग भी मना होगी. एडवाइज़री के मुताबिक, इन इलाकों में पार्क की गई गाड़ियों को टो (खींचकर ले जाया) किया जा सकता है और उनके मालिकों पर कार्रवाई हो सकती है.