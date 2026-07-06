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Delhi Traffic Lok Adalat July 2026 : दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! इस दिन लगेगी ट्रैफिक चालान लोक अदालत, ऐसे उठाएं फायदा

Delhi Traffic Lok Adalat July 2026 : दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित होगी. सात कोर्ट परिसरों में सुनवाई होगी. वाहन चालक ऑनलाइन टोकन बुक कर अपनी सुविधा के अनुसार कोर्ट चुन सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 6, 2026 3:59:10 PM IST

Delhi Traffic Lok Adalat 2026
Delhi Traffic Lok Adalat 2026


Delhi Traffic Lok Adalat July 2026 : अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान अभी तक लंबित है, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत जल्द ही विशेष ट्रैफिक लोक अदालत आयोजित करने जा रहा है. यहां कई तरह के लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा. ऐसे में अगर आपका भी चालान कटा है, तो यह उसे निपटाने का अच्छा मौका हो सकता है.

किन कोर्ट में लगाई जाएगी लोक अदालत?

यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में लगाई जाएगी. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू शामिल हैं. लोग अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट चुन सकते हैं. ऑनलाइन टोकन और अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया 6 जुलाई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है. वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद का कोर्ट और समय चुन सकते हैं. इसके बाद वे अपना टोकन या नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं.

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 इन मामलों का निपटारा कराया जा सकता है:

  • ओवरस्पीडिंग (तेज रफ्तार)
  •  गलत जगह वाहन पार्क करना.
  •  रेड लाइट जंप करना
  • दोपहिया वाहन पर हेलमेट न पहनना
  •  कार में सीट बेल्ट न लगाना
  •  कोर्ट जाते समय अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ जरूर लेकर जाएं.
  • कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

स्पेशल लोक अदालत 2026 टोकन के लिए रजिस्टर कैसे करें?

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं.
  • साइन इन करने और एलिजिबल दिल्ली ट्रैफिक चालान डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स पूरे करें.
  • स्लॉट बुक करने का ऑप्शन देखें.
  • रजिस्ट्रेशन सही तरीके से पूरा करें.
  • अपॉइंटमेंट लेटर पाएं और सेव करें.
  • जल्दी सेटलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन टोकन और ट्रैफिक चालान का प्रिंट आउट लें.

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दिल्ली स्पेशल लोक अदालत 2026 क्यों हो रही है?

इस ट्रैफिक लोक अदालत दिल्ली को करने का मकसद राजधानी में पेंडिंग ट्रैफिक चालान केस को निपटाना है. इसका मकसद लोगों को आपसी सेटलमेंट से अपने बकाया दिल्ली ट्रैफिक चालान क्लियर करने का मौका देना और लंबी कानूनी कार्रवाई की परेशानी से बचना भी है.

Tags: Delhi Traffic Lok Adalat 2026
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